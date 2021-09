© Copyright : M. Oubarka-Le360

Le Maroc s’apprête à recevoir, ce samedi 25 septembre 2021, un nouvel arrivage de quatre millions de doses de Sinopharm, a appris Le360 auprès d’un membre du Comité national de la vaccination.

L'information de la réception de ces quatre millions de doses de Sinopharm nous a été confirmée ce mercredi 22 septembre 2021, par le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination.

Le Royaume a déjà réceptionné 36,5 millions de doses du vaccin chinois. La précédente livraison remonte au 16 septembre 2021 et comportait 5 millions d'unités.

Ce nouvel arrivage permettra au Maroc de renforcer son stock national de vaccins et d'aller de l’avant dans sa campagne de vaccination, qui sera prochainement élargie aux jeunes âgés de 12 à 17 ans non scolarisés.

Jusqu'à présent, plus de 21,41 millions de personnes ont reçu au moins une injection et plus de 17,76 millions affichent un schéma vaccinal complet.