Trois décès, 3.604 nouveaux cas de contamination et 2.161 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 et 29 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 23.458, alors que plus de 6,55 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 13 cas de contamination et 8 guérisons. Le pays totalise 266.062 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.518 guérisons.

En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 75 cas de contamination et 15 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.494 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.292 guérisons.

La septième vague de l'épidémie de Covid s'accélère en France et les recommandations de remettre le masque notamment dans les transports se multiplient côté gouvernement, sans certitude qu'elles suffiront, avec la vaccination, à enrayer le mouvement.

En ce début d'été, les cas de contaminations explosent de nouveau. Plus de 147.000 cas ont été comptabilisés mardi soir par Santé publique France, 54% de plus qu'une semaine auparavant et au plus haut niveau depuis fin avril.

Ce fort rebond, lié à l'apparition de nouveaux sous-variants d'Omicron particulièrement contagieux et capables de contourner les défenses immunitaires, est généralisé à toute l'Europe.

La plupart des restrictions ont commencé à être levées à la mi-mars. Mais mardi, la Première ministre française Elisabeth Borne a demandé aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque «dans les lieux de promiscuité» et «espaces clos», notamment «les transports en commun», où il n'est plus obligatoire depuis le 16 mai. Jusqu'à présent, il s'agit de «recommandations», sans obligation.

Elisabeth Borne a aussi appelé à «amplifier les messages de prévention», comme «aérer régulièrement les espaces clos», «se tester dès les premiers symptômes et s’isoler immédiatement en cas de positivité».

L'île Maurice a levé la plupart des restrictions sanitaires qui prévalaient encore pour contrer la pandémie de Covid-19, permettant notamment la réouverture des bars et nightclubs et la suppression du port du masque obligatoire en public afin de relancer son activité touristique.

Maurice «entre dans une nouvelle phase», s'est félicité mardi soir le Premier ministre Pravind Jugnauth dans une adresse à la nation pour annoncer ces nouvelles dispositions après deux années de restriction.

Un comité d'experts américains s'est prononcé mardi en faveur d'un rappel de vaccin visant spécifiquement Omicron, augurant d'un besoin d'injections annuelles contre le Covid, à l'instar de la grippe.

Les scientifiques, conviés par l'agence américaine du médicament, la FDA, ont approuvé la mesure par 19 voix contre 2 au terme d'une journée passée à examiner les données disponibles, dont des projections concernant les futures vagues et des résultats préliminaires fournis par les fabricants de vaccins.

Membre du comité, le professeur de médecine Michael Nelson de l'université de Virginie a indiqué avoir voté en faveur de la mesure car il craignait que l'efficacité déclinante des vaccins ne se traduise par des cas graves pour les personnes à haut risque. «Il faut que nous passions à l'action sans tarder».

Au cours de leurs discussions, la plupart des scientifiques ont semblé vouloir privilégier un vaccin qui ciblerait à la fois la première souche du virus, pour obtenir une large protection, et les derniers sous-variants BA.4 et BA.5.

Pfizer et Moderna ont indiqué être en mesure de passer à la production de tels vaccins dans les trois mois.

La Corée du Sud a approuvé, mercredi, l'utilisation du SKYCovione, le premier vaccin du pays contre le Covid-19 développé par SK Bioscience Co.

Le ministère de la Sécurité des denrées alimentaires et des médicaments a annoncé avoir autorisé l'usage du SKYCovione, aussi connu sous le nom de GBP510.

Cette autorisation intervient après des consultations du Comité d'inspection finale suite à une recommandation d'approbation de l'article du Comité central d'examen pharmaceutique du ministère.

Le SKYCovione est le premier vaccin développé dans le pays à avoir achevé avec succès toutes les trois phases d'essais cliniques. SK Bioscience a effectué des essais cliniques de phase 3 sur quelque 4.000 adultes de six pays, à savoir la Thaïlande, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine, les Philippines et la Corée du Sud.

Il s'agit d’un vaccin à protéine recombinante basé sur de nouvelles nanoparticules à deux composants qui peut maximiser l'effet immunitaire.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.353.784 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.041.354), devant le Brésil (670.900), l'Inde (525.077) et la Russie (381.002).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.