Covid-19 au Maroc: 36 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 175 cas actifs

Des tests rapides de diagnostic du Covid-19.

© Copyright : Freepik

Aucun décès, 36 nouveaux cas de contamination et 12 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 175, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.766 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.370 guérisons. En Tunisie, 114 cas de contamination et 126 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.146.044 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.861 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 26 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.110 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Et si les vaccins anti-Covid passaient par le nez? Malgré quelques revers, cette piste de recherche reste prise au sérieux par les scientifiques, dans l'espoir d'offrir une protection plus efficace qu'une injection classique. Un tel vaccin, qui peut passer par un spray en aérosol ou bien des gouttes comme un sérum physiologique, présente en effet un intérêt théorique: en agissant par les voies respiratoires, en particulier les muqueuses, il pourrait empêcher d'entrée de jeu l'infection par le coronavirus. Cela constituerait un grand pas par rapport aux vaccins actuels contre le Covid. Ces derniers restent très efficaces contre les formes graves mais sont loin d'empêcher les simples contaminations. Dans certains pays, ces vaccins nasaux sont en passe de devenir réalité. Deux d'entre eux viennent d'être approuvés, respectivement en Chine et en Inde, à la fin de l'été. Mais ces autorisations ont été données sans que des données publiques attestent d'une plus grande efficacité de ces vaccins contre le fait d'attraper le Covid. Des membres de l'équipe de Donald Trump lorsqu'il était à la Maison Blanche ont empêché des responsables sanitaires de fournir certaines informations sur le Covid-19, afin d'aller dans le sens de la vision optimiste de l'ex-président américain, affirme un rapport parlementaire publié lundi. De hauts responsables des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale des Etats-Unis, ont affirmé à des enquêteurs que des membres de l'administration Trump avaient intimidé du personnel et tenté de réécrire leurs rapports afin de les aligner avec les déclarations du président, qui minimisent la crise épidémique. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM Les enquêteurs ont interrogé une dizaine d'anciens et actuels responsables des CDC, ainsi que des hauts responsables gouvernementaux, pour ce rapport de 91 pages publié par une commission du Congrès se penchant sur la crise du Covid-19. La pandémie de Covid-19 a également eu un impact important sur les mineurs, parfois privés de nourriture ou de médicaments en raison de perturbations dans le secteur de la santé, entraînant la mort de quelque 286.000 enfants de moins de cinq ans, a déclaré mercredi l'ONG KidsRights. La pandémie a fait officiellement au moins 6.571.731 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.090.536), devant le Brésil (687,197), l'Inde (528,905) et la Russie (388,993). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami