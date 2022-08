© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Selon une enquête menée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) entre février et mars 2022, quelque 52% des migrants au Maroc n’ont pas eu accès au vaccin contre le Covid-19. Le point.

Dans le cadre de son projet régional «Favoriser la santé et la protection des migrants en situation de vulnérabilité», l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mené, en février et en mars 2022, une enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations migrantes envers le Covid-19 et la vaccination.

Cette enquête démontre que 52% des personnes interrogées n’ont pas eu accès au vaccin, parmi lesquelles 70% n’ont pas souhaité se faire vacciner, contre 30% qui le souhaitent mais qui n’ont pas pu. Parmi les personnes ayant refusé le vaccin, 36% ont déclaré être réticents aux effets secondaires et 21% ont indiqué un manque d’informations sur le vaccin.

L’OIM explique que dans le cadre de son projet régional, elle a soutenu 795 migrants (364 femmes et 431 hommes) fortement impactés par le pic du variant Omicron, avec une assistance directe à travers un appui financier à quatre organisations de la société civile.

Cet organisme onusien a ainsi saisi cette opportunité pour constituer des groupes de parole avec les leaders communautaires et les représentants des populations migrantes et distribuer un questionnaire à 113 migrants pour évaluer leurs connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis du Covid-19 et notamment de la vaccination.

Les résultats de cette enquête ont permis de mieux comprendre les attitudes des migrants face à la vaccination et d’adapter la campagne de sensibilisation menée par l’OIM Maroc et ses partenaires, fait-on savoir.