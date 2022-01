Covid-19 au Maroc: 35 décès en 24 heures, 8.338 nouvelles contaminations et 69.517 cas actifs

La campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles favorables au niveau de la préfecture de Marrakech, marquée notamment par un engouement remarquable pour recevoir la troisième dose, le 31 décembre 2021.

© Copyright : MAP

35 décès, 8.338 nouveaux cas de contamination et 5.694 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 69.517, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 1.552 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 10 décès et 656 guérisons. Le pays totalise 230.470 cas de contamination, dont 6.453 décès et 156.859 guérisons. En Tunisie, 9.787 nouveaux cas de contamination, 13 décès et 2.438 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 826.838 cas de contamination, dont 25.912 décès et 713.561 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 370 nouveaux cas de contaminations et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 56.666 cas de contamination au Covid-19, dont 916 décès. Gestion des contacts, investigation des clusters, veille génomique… Les détails du plan national de riposte au Covid-19 La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5,57 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (860.248), le Brésil (622.205), l'Inde (488.396) et la Russie (324.752). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. La pandémie de Covid-19 a flambé en Asie (+57%), dans la zone Amérique latine/Caraïbes (+36%) et au Moyen-Orient (+32%), selon les évolutions hebdomadaires tirées de la base de données de l'AFP. Les zones où le variant Omicron a frappé en premier connaissent au contraire une accalmie, à l'image de l'Afrique (-10%), de la zone Etats-Unis/Canada (-6%) et, dans une moindre mesure, de l'Europe (+9%) où les nouveaux cas augmentent moins vite qu'au cours des semaines précédentes. Covid-19: le Maroc mise sur un seuil minimum de testing de 112.560 par semaine Un sous-variant d'Omicron, apparu il y a quelques semaines, est scruté de près par les scientifiques. Appelé BA.2, ce sous-variant a été repéré dans plusieurs pays du monde, notamment en Europe. «Pour ce que nous savons pour l'instant, il correspond peu ou prou aux caractéristiques que nous connaissons d'Omicron», et il ne «change pas la donne» à ce stade, a estimé le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Certaines données de ce sous-variant attirent toutefois l'attention: il serait devenu majoritaire au Danemark où le nombre de cas quotidien est reparti à la hausse depuis quelques jours. Le gouvernement français a annoncé jeudi soir la levée, courant février, de la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie: fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire, réouverture des discothèques et retour des concerts debout. Le Premier ministre, Jean Castex, a ajouté qu'il «envisageait» un allègement du protocole sanitaire dans les écoles après le 7 mars. Près de 19.000 classes étaient fermées, jeudi, en raison de l'épidémie selon des chiffres diffusés vendredi par le ministère de l'Education nationale. L'explosion des ventes d'autotests Covid a conduit les autorités indiennes à encadrer la vente de ces kits afin d'avoir une idée plus précise du nombre d'habitants contaminés au moment où les cas flambent à travers le pays. Covid-19: le gouvernement réaffirme son optimisme quant à une réouverture des frontières, selon Mustapha Baitas L'Inde a enregistré au cours des sept derniers jours plus de 1,8 million de contaminations, soit une hausse de 74% par rapport à la semaine précédente, selon un bilan établi par l'AFP. Le gouvernement de Hong Kong a demandé vendredi aux amis des animaux de ne pas entraver l'abattage en cours de centaines de petits mammifères, décidé après que des hamsters ont été testés positifs au Covid-19. L'abattage de quelque 2.000 petits animaux, principalement des hamsters, mais aussi des chinchillas, lapins, cochons d'Inde, a été ordonné par les autorités à titre de précaution après l'apparition de cas positifs de Covid au sein d'une animalerie. La chanteuse britannique, Adele, a annoncé jeudi le report sine die de sa série de spectacles à Las Vegas, en raison notamment de cas de Covid dans son équipe à la veille de la première représentation. «La moitié de mon équipe est (malade) du Covid et ça a été impossible de finaliser le spectacle. Je suis écœurée», a expliqué la chanteuse.

Par Majda Benthami