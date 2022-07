Covid-19 au Maroc: 3.370 nouvelles contaminations en 24 heures, 4 décès et 26.078 cas actifs

Des personnes attendent de recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, dans un centre de vaccination à Salé, le 6 octobre 2021.

Quatre décès, 3.370 nouveaux cas de contamination et 2.726 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 juin et 1er juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 26.078, alors que plus de 6,55 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 14 cas de contamination. Le pays totalise 266.087 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.537 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 108 cas de contamination et 8 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.677 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.300 guérisons. Covid-19 au Maroc: un niveau de transmission actuellement élevé, prévient le Dr Mouad Merabet En France, la circulation du Covid-19 s'est intensifiée la semaine dernière ainsi que les hospitalisations, notamment pour les plus âgés qui restent beaucoup trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel, indique vendredi Santé publique France. La semaine du 20 au 26 juin, le taux d'incidence a augmenté de 53%, une accélération par rapport à la semaine précédente (+29%), selon le dernier bulletin de l'agence sanitaire. Jeudi, le nombre de contaminations s'élevait à 133.346, une hausse de 67% en sept jours. La semaine du 20 au 26 juin, la hausse des nouvelles hospitalisations s'est également poursuivie (+19%) après une augmentation de 26% la semaine précédente. Jeudi, 15.836 personnes étaient hospitalisées avec un diagnostic Covid. Les taux d'hospitalisation étaient particulièrement élevés chez les 80-89 ans (35,4 pour 100.000 habitants) et les 90 ans et plus (61,8 pour 100.000), précise Santé publique France. Sur la semaine étudiée, le nombre de décès à l'hôpital et en établissements et services médico-sociaux a aussi augmenté après plusieurs semaines de baisse (225, +3%). Covid-19: la quatrième vague s’installe L'entreprise biopharmaceutique britannique Oxford Biomedica, qui fabrique notamment des doses du vaccin anti-Covid-19 Vaxzevria pour AstraZeneca, a annoncé vendredi dans un communiqué avoir prolongé pour trois ans un accord de production avec le laboratoire. Oxford Biomedica, qui a déjà produit 100 millions de doses du sérum, «a signé un nouvel accord-cadre (...) de trois ans avec AstraZeneca», a annoncé l'entreprise dans un communiqué. Il s'agit «d'une extension de l'accord initial d'approvisionnement et de développement annoncé entre les deux entreprises en septembre 2020». La fabrication des vaccins contre le Covid-19 dans l'usine de l'entreprise située à Oxford devait s'achever initialement au cours du dernier trimestre de 2022. En vertu du nouvel accord, la production se poursuivra «en fonction des besoins» du laboratoire suédo-britannique au-delà de 2022, indique Oxford Biomedica. L'accord avec le laboratoire lui permettra de générer 30 millions de livres (près de 35 millions d'euros) sur l'exercice en cours. Covid-19: une quatrième dose de vaccin? Ce qu'en dit le gouvernement Les mesures de santé publique liées à la pandémie de Covid-19 prennent fin aux points de passage frontaliers de la Finlande, ont déclaré jeudi les autorités. A partir de vendredi, les voyageurs ne sont plus tenus de présenter un certificat de vaccination, un résultat de test négatif ou une preuve de guérison du Covid-19 lorsqu'ils entrent dans le pays, a affirmé l'Institut finlandais de la santé et du bien-être dans un communiqué. La fin des mesures sanitaires frontalières relatives au Covid-19 s'applique aux voyageurs au sein de l'UE et au-delà, a-t-il précisé. La pandémie a fait officiellement au moins 6.356.207 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.042.291), devant le Brésil (671.194), l'Inde (525.116) et la Russie (381.056). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami