Covid-19 au Maroc: 33 décès en 24 heures, 5.560 nouvelles contaminations et 55.651 cas actifs

Près de 95% de la population cible a été vaccinée contre le Covid-19 dans la province d'Azilal.

33 décès, 5.560 nouveaux cas de contamination et 6.897 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 55.651, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 27 janvier 2022 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2.162 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 10 décès et 1.064 guérisons. Le pays totalise 243.568 cas de contamination, dont 6.626 décès et 162.743 guérisons. En Tunisie, 9.800 nouveaux cas de contamination, 25 décès et 6.517 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 876.245 cas de contamination, dont 26.096 décès et 737.652 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 146 nouveaux cas de contaminations et 3 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 57.794 cas de contamination au Covid-19, dont 937 décès. Pilule anti-Covid-19: des résultats préliminaires très encourageants après l’utilisation du Molnupiravir à Casablanca La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.625.889 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis avec 876.066 décès, le Brésil (624.413), l'Inde (491.700) et la Russie (328.770). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. L'Angleterre a laissé derrière elle jeudi la quasi-totalité des dernières restrictions en vigueur pour lutter contre le Covid-19, avec lequel, espère le gouvernement, la population va s'habituer à vivre comme elle le fait avec la grippe. Ce vent de liberté visant à remplacer les obligations légales par des conseils ou recommandations tombe à point nommé pour le Premier ministre Boris Johnson, plus que jamais fragilisé à la tête du gouvernement par le scandale des fêtes à Downing Street au mépris des règles anti-coronavirus. Covid-19 au Maroc: voici les régions dans lesquelles le pic de l'actuelle vague de contaminations est atteint Hong Kong a annoncé jeudi que la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les voyageurs en provenance de l'étranger, l'une des plus longues au monde, sera réduite de trois à deux semaines à partir du 5 février. A l'issue de la quarantaine, les voyageurs devront observer une période d'auto-contrôle pendant sept jours. L'Italie va elle alléger les restrictions pour les voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne à partir de février, exigeant une preuve de vaccination, de guérison récente ou de test négatif, mais plus l'obligation de quarantaine. L'entreprise américaine Moderna a annoncé avoir commencé les essais cliniques d'une dose de rappel de vaccin conçu spécifiquement contre le variant Omicron. Le Brigham and Women's Hospital à Boston a confirmé avoir rayé de la liste des transplantés cardiaques, un de ses patients de 31 ans en attente d'une greffe du coeur, au motif qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19 et qu'il refuse de le faire. Lors de n'importe quelle transplantation, le système immunitaire est à l'arrêt. Le Covid-19 peut alors tuer, a expliqué sur CBS le docteur Arthur Caplan, de l'université de New York, tandis que l'hôpital précisait que le vaccin était requis pour tous les candidats aux transplantations d'organes. Covid-19 au Maroc: le pic des contaminations a priori atteint sauf surprise, affirme le Dr Mouad Merabet Les Etats-Unis vont livrer 1.684.800 doses du vaccin Pfizer contre le Covid à l'Ouganda, via le mécanisme international Covax, a indiqué jeudi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche. Les Etats-Unis ont promis de faire don au total de plus d'un milliard de doses à des pays pauvres, dont 400 millions ont pour l'heure été expédiées. En france, une quatrième dose de vaccin anti-Covid n'est pas justifiée à ce stade, juge le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) français, qui pourra toutefois revoir sa position si les données scientifiques évoluent. Seule exception, les personnes sévèrement immunodéprimées, pour qui le COSV a d'ores et déjà recommandé l'injection systématique d'une seconde dose de rappel, estime cette instance consultative dans un avis daté du 19 janvier.

Par Majda Benthami