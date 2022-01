© Copyright : Youssef EL Haffre / MAP

Les signaux positifs s’additionnent. Les contaminations restent certes à un niveau élevé, mais le taux de positivité stagne pour la deuxième semaine consécutive. Le taux de reproduction du virus est également en dessous de 1. Pour le Dr Mouad Merabet, le pic des contaminations est, a priori, atteint. Statistiques.

Depuis fin décembre, le nombre de cas de Covid-19 est en hausse au Maroc. Mais d'après les derniers chiffres, les nouveaux cas n’ont augmenté que de 7% au cours de la semaine écoulée, du 17 au 23 janvier 2022. D’après le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, Mouad Merabet, le pic d'infections de cette troisième vague de transmission communautaire a déjà été atteint. Toutefois, le risque d'être contaminé est encore élevé, d’où l’importance du respect des gestes barrières.

Sur LinkedIn, le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, Mouad Merabet, a indiqué que le taux de positivité national a stagné pour la deuxième semaine consécutive à 24,4%, avec une diminution observée dans les régions de Casablanca-Settat, de Marrakech-Safi et de Souss-Massa.

Quant au R 0 , qui correspond au taux estimé de reproduction du virus, soit le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine, il est désormais de 0,98. Cet indicateur était supérieur à 1 depuis 21 novembre 2021, soit 62 jours.

En ce qui concerne l’évaluation du niveau de criticité de transmission du SARS-CoV-2, il est élevé sur l’ensemble du territoire national. En effet, toutes les régions sont au niveau rouge. Dans la région de Casablanca-Settat, il est passé au cours de la semaine écoulée d'un niveau très élevé à un niveau élevé. La phase descendante de la vague a donc déjà commencé.

Selon le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, ce pic sera suivi (pendant au moins deux semaines) d’une augmentation de la Covidose grave et des décès.

Le nombre de tests réalisés est, par ailleurs, passé de 190.432 à 203.352 tests entre la semaine du 10 au 16 janvier, et celle du 17 au 23 janvier, soit une hausse de 6,78%.

Cette hausse des cas se traduit par une progression des hospitalisations: les cas admis en réanimation et en soins intensifs ont connu une augmentation de 36,19%, avec 730 nouveaux cas au cours de la semaine écoulée, contre 536 pris en charge au cours de la semaine qui l'avait précédé.

En ce qui concerne le taux d’occupation des lits de réanimation, celui-ci se situe désormais à un taux de 11,40%. Il y a donc une certaine tension, le personnel médical étant lui-même touché par cette vague de contaminations. Toutefois, les hôpitaux s'adaptent afin de mieux organiser le parcours de soins.

En parallèle, 156 décès ont été recensés entre les 17 et 23 janvier derniers, contre 65 la semaine précédente (les décès ont été multipliés par 2,4). Le nombre des personnes guéries est quant à lui passé de 26.290 à 37.554, en hausse de 42,85%.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Merabet a lancé un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.