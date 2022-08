Covid-19 au Maroc: 266 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 2.936 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Deux décès, 266 nouveaux cas de contamination et 525 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.936, alors que plus de 6,69 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 120 cas de contamination et 89 guérisons. Le pays totalise 267.777 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.700 guérisons. En Tunisie, 1.128.693 cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 23 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.615 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Joe Biden, toujours positif au Covid-19, se sent «bien» La demande en vaccins contre le coronavirus a fait bondir les ventes de Moderna au deuxième trimestre. Les bénéfices ont eux baissé. L'entreprise ayant dû se débarrasser de doses dont la date limite était dépassée, ses engagements n'ont pas pu être respectés, ce qui lui a finalement coûté de l'argent, a-t-elle indiqué mercredi. Le chiffre d'affaires de Moderna a grimpé de 9% au deuxième trimestre, à 4,8 milliards de dollars. Le résultat net a atteint 2,2 milliards de dollars, soit 600 millions de moins qu'en 2021. Des dépréciations et des manquements aux conditions de vente ont coûté 700 millions de dollars à la société. Cette dernière a néanmoins conclu un contrat de plus de 1,7 milliard de dollars pour 66 millions de vaccins avec les autorités américaines. Une option pour 234 millions de doses en cas de nouvelle campagne à l'automne a été prévue. Un tel accord a également été conclu avec Pfizer. Les visiteurs de l'exposition annuelle de Hong Kong consacrée à la gastronomie mondiale ne seront pas autorisés à retirer leur masque pour goûter les mets exposés sur les stands en raison des restrictions liées au coronavirus, a annoncé l'organisateur mardi. Des dizaines de milliers de visiteurs et des centaines d'exposants sont attendus à cet événement qui durera cinq jours et débutera jeudi prochain au Centre de conventions et d'expositions de la ville. Mais il n'y aura pas d'espaces de dégustation et tous les participants devront garder leur masque en raison des restrictions actuelles en matière de santé publique. États-Unis: Joe Biden à nouveau testé positif au Covid-19 et se reconfine La pandémie a fait officiellement au moins 6.428.415 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.057.239), devant le Brésil (679.336), l'Inde (526.530) et la Russie (382.604). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami