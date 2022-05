Covid-19 au Maroc: 239 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1268 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Aucun décès, 239 nouveaux cas de contamination et 116 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1268, alors que plus de 6,4 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccination, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination. Le pays totalise 265.862 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.399 guérisons. En Tunisie, 573 nouveaux cas de contamination et 4 décès ont été enregistrés. Selon le dernier bilan disponible, le pays totalise 1.042.362 cas de contamination, dont 28.632 décès depuis mars 2020. En Mauritanie, 15 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.083 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès. Covid-19 au Maroc: hausse des cas de contamination, faut-il craindre une nouvelle vague? Le Covid long est une maladie qui n'est pas encore bien comprise, où les symptômes du Covid-19 se prolongent pendant des semaines, voire des mois, a rapporté l'Agence Science-Presse. Selon la plus importante base de données américaine des assureurs, les trois quarts des personnes diagnostiquées avec un Covid long n’avaient pas été hospitalisées lors de leur contamination au Covid-19, explique l'agence. Autrement dit, le fait d’hériter de symptômes de longue durée, dont certains ont un impact majeur sur la vie personnelle et professionnelle, tels que la fatigue extrême, des problèmes respiratoires et des pertes de mémoire, ne serait pas du tout lié à la gravité des symptômes initiaux apparus lorsque la personne a été infectée par le virus SRAS-CoV-2, relève l'agence. La proportion des personnes chez qui on a diagnostiqué un Covid long et qui n’avaient pas été hospitalisées est plus élevée chez les femmes (81,6%) que chez les hommes (67,5%), alors qu'un peu plus du tiers des personnes diagnostiquées avec un Covid long était dans la tranche d’âge de 36-50 ans. Le Japon a annoncé jeudi qu'il rouvrirait ses portes aux touristes de 36 pays à partir du 10 juin, mettant fin à une fermeture des frontières de deux ans pour cause de pandémie, mais les voyageurs ne pourront entrer qu'en groupes. Cette décision est survenue après que le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il testerait des voyages organisés en petits groupes avec des touristes venant des États-Unis, d'Australie, de Thaïlande et de Singapour à partir de ce mois-ci. Le Japon va également porter à sept le nombre d'aéroports acceptant des vols internationaux en ajoutant Naha, dans le département d'Okinawa (sud), et Chitose, près de Sapporo, dans le département de Hokkaido (nord). Tous les voyageurs doivent être testés négatifs avant de se rendre au Japon et la plupart doivent être testés à nouveau à leur arrivée, bien que les personnes triplement vaccinées provenant de certains pays puissent éviter le test supplémentaire, ainsi qu'une quarantaine de trois jours exigée pour les autres. L’état d’urgence maintenu au 30 juin prochain, en voici les raisons Les collèges et lycées de Shanghai rouvriront courant juin pour accueillir une partie des élèves, ont indiqué jeudi les autorités, signe d'un assouplissement du confinement imposé à la capitale économique chinoise. Face au regain de Covid-19 qui frappe la Chine depuis quelques mois, une grande partie des 25 millions d'habitants de la ville, la plus peuplée du pays, sont contraints de rester chez eux depuis début avril. Avec la forte diminution du nombre de cas positifs ces dernières semaines, plusieurs restrictions ont déjà été levées. Mais la population ne peut généralement sortir que pour quelques heures par jour au mieux. La pandémie a fait officiellement au moins 6.304.196 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.029.524), devant le Brésil (665.955), l'Inde (524.507) et la Russie (378.609). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami