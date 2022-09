Le test PCR a pour but d'amplifier le génome du coronavirus dans l'échantillon pour confirmer sa présence ou non.

Aucun décès, 22 nouveaux cas de contamination et 17 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 septembre 2022, alors que plus de 6,79 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination, aucun décès et 9 guérisons. Le pays totalise 270.606 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.253 guérisons.

En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.784 cas de contamination, dont 994 décès.

Le chef de l'exécutif de Hong Kong a promis mardi des annonces concernant la levée, très attendue par les habitants et le secteur économique, des strictes restrictions anti-Covid qui maintiennent la ville sous cloche depuis plus de deux ans.

«Nous allons bientôt prendre une décision et l'annoncer au public. Nous voulons être en lien avec les différents endroits du monde. Nous aimerions voir une réouverture ordonnée», a déclaré John Lee devant la presse.

Hong Kong applique une version plus souple de la stratégie chinoise zéro Covid, laquelle impose notamment de multiples confinements dès l'apparition de cas positifs et des tests PCR quasi obligatoires toutes les 72 ou 48 heures.

Des mesures telles que la quarantaine obligatoire à l'hôtel -désormais réduite à trois jours- pour les personnes arrivant de l'étranger sont toujours en vigueur à Hong Kong, région administrative spéciale de la Chine.

Depuis plus de deux ans, cette politique sanitaire a porté un coup à l'économie du territoire, précipitant la fuite de cerveaux vers des villes rivales de la région.

John Lee, désigné par Pékin en juillet pour diriger le territoire, en a fait une promesse: la ville rouvrira ses portes au monde tout en gardant les cas de contamination au coronavirus au plus bas.

Début août, son gouvernement a réduit la quarantaine obligatoire en hôtel d'une semaine à trois jours pour les personnes arrivant de l'étranger.

Le milieu des affaires et les résidents de la ville l'ont exhorté à supprimer tout bonnement cette mesure, mais aucun calendrier n'a encore été donné pour une véritable réouverture de Hong Kong.

Les déclarations de John Lee laissent cependant entendre que le caractère endémique du coronavirus est sur le point d'être accepté par la ville.

Les nouveaux vaccins contre le Covid-19 commencent à être autorisés à travers le monde. Comment fonctionnent-ils? Qui les fabrique? Le virus de la maladie Covid-19, le SARS-CoV-2, a une capacité de mutation, comme les autres virus. C'est un mécanisme naturel: les virus se multiplient et des modifications génétiques accidentelles peuvent avoir lieu, au gré de la réplication de leur ADN.

Les premiers vaccins ont été développés à partir de la souche initiale, dite de Wuhan. Depuis, d'autres variants ont vu le jour, comme Delta ou Omicron. Ce dernier représente en fait une famille de variants, dont plusieurs sous-lignages circulent actuellement, tel BA.1.

Omicron et ses sous-variants ont été dominants tout au long de 2022, prenant rapidement la place des variants précédents Alpha et Delta. Aujourd'hui, c'est essentiellement le sous-variant BA.5 d'Omicron qui domine en Europe et aux Etats-Unis. C'est pour mieux répondre à ces mutations que les groupes pharmaceutiques adaptent leurs vaccins.

Un concept qui n'est pas neuf: dans le cas de la vaccination contre la grippe par exemple, des vaccins quadrivalents -développés avec des composants de deux souches du type influenza A et de deux virus influenza de type B- sont utilisés.

Dans le cas du Covid, des vaccins dits bivalents sont conçus dans le même but: éduquer le système immunitaire à reconnaître plusieurs attaquants. Le tandem américano-allemand Pfizer-BioNTech a ainsi adapté son premier vaccin (Comirnaty) contre la souche de Wuhan pour l'arrivée d'Omicron. Spikevax, le vaccin de la biotech américaine Moderna, a également été adapté sous la forme d'un vaccin bivalent contre BA.1, sur le même principe que celui de Pfizer.

En plus de Moderna et de Pfizer-BioNTech, d'autres vaccins bivalents sont en préparation. C'est le cas notamment d'un candidat-vaccin des laboratoires français et britannique Sanofi et GSK ciblant les souches Delta et Bêta.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.526.150 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.





Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.078.018), devant le Brésil (685.258), l'Inde (528.273) et la Russie (385.837).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.