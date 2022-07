Covid-19 au Maroc: 219 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 4623 cas actifs

Un agent de santé prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

© Copyright : MAP

3 décès, 219 nouveaux cas de contamination et 610 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 et 31 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 4623, alors que plus de 6,7 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 93 cas de contamination et 68 guérisons. Le pays totalise 267.287 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.339 guérisons. En Tunisie, 1 128 693 cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 16 nouveaux cas de contamination, aucun décès et 102 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.556 cas de contamination au Covid-19, dont 991 décès et 60.878 guérisons. En France, le « comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires » remplace le Conseil scientifique, instauré au début de la pandémie de Covid-19. Il sera composé de scientifiques et de représentants de patients et de citoyens. États-Unis: Joe Biden à nouveau testé positif au Covid-19 et se reconfine Un «comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires», qui va succéder au Conseil scientifique et qui sera composé de 19 membres, est créé par un décret paru dans le Journal officiel de ce dimanche, où est promulguée la nouvelle loi sanitaire. Les noms de ses membres seront «communiqués dans les prochains jours», a indiqué le cabinet du ministre de la Santé François Braun. Il n'est pas exclu que certains membres du Conseil scientifique -dont la mission cesse dimanche avec la fin de l'état d'urgence sanitaire- en fassent partie. Il aura aussi la mission d'«émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire» et sur la stratégie vaccinale mise en oeuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire, selon le décret. Institué auprès des ministres de la Santé et de la Recherche, il pourra être saisi par l'un d'entre eux ou s'auto-saisir. Ses avis seront rendus publics. Ce comité sera présidé par une personnalité qualifiée, désignée par les ministres de la Santé et de la Recherche, et composé de «16 personnalités scientifiques ou professionnels de santé, d'un représentant des patients, d'un représentant des citoyens», selon le décret. Covid-19: une quatrième dose de vaccin? Ce qu'en dit le gouvernement «En cas de crise sanitaire», son président pourra «proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques». Les membres du comité seront nommés «pour une durée de deux ans, renouvelable une fois». La pandémie a fait officiellement au moins 6.418.219 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.055.020), devant le Brésil (678.375), l'Inde (526.312) et la Russie (382.395). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui