Covid-19 au Maroc: 2 décès en 24 heures, 209 nouvelles contaminations et 1.317 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait son escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 22 juin 2020.

Deux décès, 209 nouveaux cas de contamination et 232 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.317, alors que plus de 22,8 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 212 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 6 décès et 171 guérisons. Le pays totalise 213.745 cas de contamination, dont 6.171 décès et 147.069 guérisons. En Tunisie, 375 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 174 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 720.518 cas de contamination, dont 25.450 décès et 693.471 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 40 nouveaux cas de contaminations et 58 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.964 cas de contamination au Covid-19, dont 38.629 guérisons et 852 décès. Covid-19: hausse des cas, variant Omicron et vaccination, voici la situation au Maghreb Le variant Omicron a fait exploser les cas d'infection au Covid-19 en Afrique du Sud, mais pour l'instant hospitalisations et décès restent moins nombreux que lors des précédentes vagues, ont indiqué vendredi des responsables sanitaires. Mercredi, l'Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d'infections que le pays ait jamais connu au cours de la pandémie, en raison de la propagation extrêmement rapide d'Omicron, a déclaré Michelle Groome, de l'Institut national des maladies transmissibles (NICD). Accusé d'avoir participé à des fêtes en plein confinement, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a subi une sévère défaite jeudi soir, lors d'une législative partielle en Angleterre, sur fond de flambée épidémique due au variant Omicron. Le pays a connu un pic de contaminations avec plus de 88.000 nouveaux cas jeudi. Face à une cinquième vague fulgurante et un variant Omicron très contagieux en embuscade, le gouvernement français réunit vendredi un nouveau conseil de défense sanitaire avant d'annoncer, peut-être, de nouvelles mesures d'ici les fêtes. Vidéo. Covid-19 au Maroc: voici comment l’Institut Pasteur surveille l’apparition de nouveaux variants, dont Omicron Avant même la tenue de ce conseil, le gouvernement a annoncé jeudi que la France allait durcir les conditions d'accès pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni afin de limiter la propagation du variant Omicron. Le comité français d'éthique (CCNE) s'est prononcé vendredi en faveur de l'ouverture de la vaccination anti-Covid à tous les 5-11 ans, mais a insisté sur le fait de laisser le choix aux parents. Joe Biden a mis en garde contre «un hiver de maladie grave et de mort» pour les personnes non vaccinées, avec l'explosion du variant Omicron du Covid-19, et appelé les Américains à se faire vacciner, alors que partout dans le monde les restrictions se multiplient. «La seule vraie protection est de recevoir votre injection», a dit le président américain, insistant sur le fait que le variant Omicron est «là» et va «se mettre à circuler beaucoup plus rapidement aux Etats-Unis». Les autorités sanitaires américaines ont recommandé jeudi soir à tous les adultes de se faire vacciner contre le Covid-19 avec Pfizer et Moderna plutôt qu'avec Johnson & Johnson, en raison du risque de thrombose lié au vaccin de J&J. Covid-19 au Maroc: plus de 2,2 millions d'adolescents affichent un schéma vaccinal complet Cette décision, annoncée par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), porte un coup dur au remède de Johnson & Johnson, auquel neuf décès ont été attribués dans le pays. La pandémie a fait plus de 5,33 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi à partir de chiffres officiels par l'AFP vendredi vers 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 803.652 décès, devant le Brésil (617.395), l'Inde (476.869) et le Mexique (297.356) L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Par Nisrine Zaoui