Covid-19 au Maroc: 1.720 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 25.319 cas actifs

Près de 95% de la population cible a été vaccinée contre le Covid-19 dans la province d'Azilal.

Un décès, 1.720 nouveaux cas de contamination et 3.249 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 25.319, alors que plus de 6.560.167 de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 10 cas de contamination et 12 guérisons. Le pays totalise 266.115 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.562 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 157 cas de contamination, 11 guérisons et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.127 cas de contamination au Covid-19, dont 984 décès et 58.321 guérisons. Covid-19: une quatrième dose de vaccin? Ce qu'en dit le gouvernement En France, la circulation du Covid-19 s'est intensifiée la semaine dernière ainsi que les hospitalisations, notamment pour les plus âgés qui restent beaucoup trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel, a indiqué vendredi Santé publique France. La semaine du 20 au 26 juin, la hausse des nouvelles hospitalisations s'est poursuivie (+19%) après une augmentation de 26% la semaine précédente. Vendredi, on comptait 1.206 admissions sur 24 heures, contre 912 le vendredi précédent et 659 il y a deux semaines. «Un quart des personnes éligibles» ne l’ont pas reçu, a dit la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire vendredi. Le nombre de contaminations s’élevait alors à 125.066 cas détectés en 24 heures. À titre de comparaison il était juste sous la barre des 80.000 une semaine auparavant. Le gouvernement va présenter un projet de loi la semaine prochaine «pour renforcer les outils de surveillance épidémiologique». A priori, rien de contraignant pour les Français mais des voix s’élèvent – notamment celle de la ministre de la Santé – pour inciter les voyageurs à remettre le masque dans les transports en commun et encourager les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées à faire leur deuxième dose de rappel (quatrième vaccin). Covid-19: la quatrième vague s’installe L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi à l’AFP s’attendre à «des niveaux élevés» de Covid-19 cet été en Europe. A l’approche des vacances d’été, l’épidémie de Covid-19 connaît un net rebond à la Guadeloupe. De lundi à jeudi, «le nombre de personnes testées positives a significativement augmenté par rapport aux quatre premiers jours de la semaine [dernière]: 2.299 contre 1.552, soit une augmentation de 48 %», précise, vendredi 1er juillet, un communiqué de la préfecture de Guadeloupe. Ce rebond avait poussé, jeudi, les autorités à prolonger les mesures sanitaires en vigueur à l’entrée sur le territoire guadeloupéen. Ainsi, les voyageurs à destination de la Guadeloupe devront présenter un test PCR ou antigénique négatif, ou un certificat de rétablissement pour ceux qui ont contracté le virus, ou afficher un schéma vaccinal complet. La 4e dose de vaccin contre le Covid-19 a commencé à être administrée au Cap-Vert, principalement aux personnes âgées de plus de 60 ans et atteintes de maladies chroniques. Cette initiative a été préconisée par le ministère de la Santé qui recommande de prendre la 2e dose de rappel (ou la 4e dose de vaccin) contre le Covid-19, suite à la recrudescence des cas dans l'archipel. Covid-19: les vaccins ont évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une modélisation La pandémie a fait officiellement au moins 6.360.760 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.043.308), devant le Brésil (671.938), l'Inde (525.199) et la Russie (381.216). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi