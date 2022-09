Covid-19 au Maroc: 17 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 114 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Aucun décès, 17 nouveaux cas de contamination et 11 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 114, alors que plus de 6.815.728 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 5 cas de contamination, aucun décès et 4 guérisons. Le pays totalise 270.654 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.297 guérisons. En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.797 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès. En mars 2021, la commission conjointe Chine-OMS qui s'était rendue à Wuhan concluait dans son rapport que l'épidémie de Covid-19 avait très probablement une origine zoonotique (animale) et que l'hypothèse d'un accident de laboratoire était très improbable… Cependant, à cette même occasion, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prenait à contre-pied cette annonce en affirmant que toutes les hypothèses restaient ouvertes et qu'il restait des questions qui «devront être traitées dans le cadre d'études supplémentaires». Covid-19: une quatrième dose de vaccin? Ce qu'en dit le gouvernement Plus de deux ans et demi se sont désormais écoulés depuis les premiers cas détectés en Chine, en décembre 2019. Quelles sont aujourd'hui les dernières avancées concernant l'origine du SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19? Avons-nous fait les progrès nécessaires depuis notre dernière analyse sur le sujet pour résoudre cette question brûlante? L'enjeu est de déterminer l'origine de cette pandémie afin d'essayer d'éviter de nouvelles épidémies similaires dans le futur. Dans le cas du SARS-CoV-2, le travail est d'autant plus ardu que le virus ne reste que quelques semaines dans l'organisme infecté (contrairement au virus du sida qui est intégré dans le génome des cellules infectées) et que de nombreuses personnes sont asymptomatiques. Sans compter le fait que ce sujet est sensible… Dans certains pays comme la Chine ou les Etats-Unis, il est difficile d'obtenir des informations, notamment sur les virus collectés ou sur les recherches menées dans les laboratoires chinois au moment de l'émergence de l'épidémie. Deux études publiées dans la revue Science en juillet 2022 argumentent que l'épidémie aurait commencé au marché de Huanan, à Wuhan. La première examine la localisation géographique des premiers cas répertoriés de Covid-19 et montre leur regroupement autour de ce marché. Cette étude indique également que les premiers cas humains identifiés sont concentrés dans la zone du marché fréquentée par les vendeurs d'animaux sauvages vivants potentiellement infectables par le SARS-CoV-2 – tels que le renard roux, le chien viverrin ou le blaireau. De plus, des prélèvements environnementaux réalisés dans cette zone se sont révélés positifs au SARS-CoV-2. La pandémie a fait au moins 6.543.263 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.082.286), devant le Brésil (685.930), l'Inde (528.584) et la Russie (386.054). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami