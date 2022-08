Covid-19 au Maroc: 147 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 3.879 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

Un décès, 147 nouveaux cas de contamination et 890 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 31 juillet et 1er août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.879, alors que plus de 6,68 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 80 cas de contamination et 64 guérisons. Le pays totalise 267.454 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.464 guérisons. En Tunisie, 1.128.693 cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 16 nouveaux cas de contamination et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.572 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Joe Biden, toujours positif au Covid-19, se sent «bien» Les frontières de la Nouvelle-Zélande ont été entièrement rouvertes aux visiteurs du monde entier lundi, et ce pour la première fois depuis mars 2020, lorsque la pandémie du Covid-19 avait débuté. Les frontières de la Nouvelle-Zélande ont commencé à rouvrir graduellement à partir de février dernier. Depuis, les restrictions se sont progressivement assouplies. Le processus de réouverture des frontières s'est achevé dimanche soir avec l'autorisation d'entrée de tout visiteur détenant un visa. La Nouvelle-Zélande a également décidé d'autoriser les navires de croisière et les bateaux de plaisance étrangers à accoster dans ses ports. La plupart des visiteurs arrivant en Nouvelle-Zélande sont tenus d'être vaccinés et de passer deux tests anti-Covid-19 après leur arrivée au pays océanien. Toutefois, aucune exigence de quarantaine n'est prévue. Le président américain Joe Biden est toujours positif au Covid-19 mais continuait «de se sentir bien» ce lundi 1er août 2022, a annoncé son médecin personnel dans une lettre diffusée par la Maison Blanche. Le test antigénique du président, qui est âgé de 79 ans, «est sans surprise resté positif ce matin», a écrit le Dr Kevin O'Connor, pour qui il s'agit d'un «rebond» de positivité qui peut se produire chez les personnes traitées au Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer. «Le président continue de se sentir bien», a-t-il ajouté. Il continue à appliquer des «mesures strictes de confinement». Joe Biden, le président le plus âgé jamais élu aux Etats-Unis, avait été testé positif le 21 juillet avec des «symptômes très légers» et était sorti de son confinement mercredi, après des tests négatifs. Mais il avait de nouveau été testé positif samedi, ce qui l'avait conduit à retourner à l'isolement à la Maison Blanche. Une reprise du traitement n'a pas été jugée utile. Le président, pleinement vacciné et qui a reçu deux doses de rappel, «continue à mener les affaires des Américains depuis la résidence» présidentielle, a noté le Dr O'Connor. États-Unis: Joe Biden à nouveau testé positif au Covid-19 et se reconfine La pandémie a fait officiellement au moins 6.420.213 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.055.059), devant le Brésil (678.578), l'Inde (526.396) et la Russie (382.469). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami