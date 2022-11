© Copyright : Thomas SAMSON / AFP

Aucun décès, 122 nouveaux cas de contamination et 92 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, ce jeudi 17 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 804, alors que plus de 6,85 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 nouveaux cas et d’aucun décès. Le pays totalise 270.981cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.501 guérisons.

En Tunisie, 8 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.799 cas de contamination, dont 29.266 décès et 1.133.608 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.414 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès.

Deux anciens membres d'équipage de la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific ont été placés en détention jeudi pour avoir enfreint les mesures de restriction sanitaires à Hong Kong et d'y avoir propagé le variant Omicron il y a près d'un an.

A l'instar de la Chine continentale, Hong Kong a maintenu jusqu'en septembre une stricte politique de «zéro covid» pour contenir la propagation du virus.

Mais le variant Omicron, apparu en janvier, plus transmissible que les autres, a tué des milliers de personnes à Hong Kong, qui s'est retrouvé avec un taux de mortalité par habitant le plus élevé d'Asie.

Certains des premiers cas Omicron ont permis de remonter à deux stewards de Cathay Pacific, Wong Yoon-loong, 46 ans, et Nilsson Lau, 45 ans, reconnus coupables jeudi d'avoir propagé le virus, lors d'une escale à Hong Kong à Noël 2021.

Par leur métier, les deux hommes, qui ont été depuis licenciés de la compagnie, bénéficiaient d'un assouplissement des règles de quarantaine et n'étaient pas tenus de rester confinés à l'hôtel comme le reste des voyageurs arrivant sur Hong Kong. Les prévenus ont «abusé des droits et des privilèges accordés par le gouvernement» et ont provoqué la contamination d'autres personnes, a fustigé jeudi le magistrat Edward Wong, qualifiant l'affaire de «grave».

A leur arrivée à Hong Kong, les deux collègues de travail s'étaient retrouvés, avaient partager des repas au restaurant avec des amis et fait du shopping. Ces activités ne relevaient pas des «activités essentielles» leur permettant de quitter leur domicile pendant cette période de surveillance médicale, a encore accusé le magistrat.

Un épidémiologiste du gouvernement a déclaré que Wong avait peut-être contaminé M. Lau, qui a ensuite transmis le virus aux clients d'un restaurant chinois d'un centre commercial.

Pour la défense, les deux hommes ne sont pas à l'origine de la propagation d'Omicron à Hong Kong et n'ont pas violé les restrictions intentionnellement.

Ils encourent chacun six mois de prison et une amende de 5.000 dollars hongkongais (620 euros).

Ils ont été maintenus en détention jeudi dans l'attente de leur peine, qui sera prononcée le 1er décembre.

Quand l'affaire a été dévoilée, le PDG de Cathay Pacific Patrick Healy avait estimé qu'une «infime minorité» de contrevenants ne devait pas éclipser les contributions de la compagnie aérienne à Hong Kong. Les équipages de Cathay ont passé un total de 73.000 nuits en quarantaine en 2021, ce qui est «sans-précédent», avait-il alors déclaré.

Lundi, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a indiqué qu'elle ne s'attendait pas à retrouver avant la fin de l'année 2024 sa capacité en passagers antérieure à la pandémie de Covid-19.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.620.645 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.101.370), devant le Brésil (688.811), l'Inde (530.546) et la Russie (391.273).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.