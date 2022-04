© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Zéro décès, 113 nouveaux cas de contamination et 55 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 746, alors que plus de 6,15 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

© Copyright : DR

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 8 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 8 guérisons. Le pays totalise 265.679 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.296 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, un cas de contaminations et une guérison a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.670 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons.

Le nombre de cas de Covid-19 augmente dans de nombreux pays: le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, Chypre, la France, l'Italie et l'Allemagne. La branche européenne de l’OMS estime par ailleurs que certains pays ont levé les restrictions trop brutalement.

Cette situation a poussé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré des scénarios quant à l’avenir de l’épidémie au niveau mondial. En effet, environ 10 millions d’individus ont été contaminés la semaine passée, entraînant 45.000 décès. En France, au 1er avril, plus de 149.000 nouveaux cas ont été déclarés au cours de ces dernières 24 heures. En outre, 597 décès ont été enregistrés sur les 7 derniers jours.

Concernant le scénario envisagé comme étant le plus raisonnable, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors d’un récent point presse que: «Sur la base de ce que nous savons désormais, le scénario le plus probable est que le virus va continuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu’il provoque va aller s’amenuisant au fur et à mesure que l’immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections».

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 au Royaume-Uni a atteint un niveau record selon des estimations publiées le vendredi 1er avril 2022, jour où a pris fin la gratuité des tests dans le cadre de sa stratégie pour vivre avec la pandémie.

Sur la base d’un échantillon représentatif de la population, le Bureau national des statistiques (ONS) estime que 4,9 millions de personnes étaient atteintes par le virus la semaine dernière contre 4,3 millions la première semaine de l’année, qui constituait le précédent record dans le pays de 67 millions d’habitants.

Quelque 70. 000 personnes supplémentaires sont infectées par rapport à la semaine précédente, selon cette étude, jugée plus fiable que les statistiques quotidiennes qui dépendent de la volonté ou non des malades de se faire tester et de communiquer le résultat aux autorités.

L’ONS estime qu’une personne sur 13 était atteinte par le virus en Angleterre. La proportion est de 1 sur 12 en Ecosse, tandis que le rapport est de 1 sur 14 au pays de Galles et 1 sur 15 en Irlande du Nord.

La quasi-totalité des 25 millions d’habitants de Shanghai a été confinée ce samedi, au moment où la Chine affronte sa pire flambée épidémique depuis deux ans et où des parents craignent d’être séparés de leurs enfants par les strictes mesures anti-Covid-19.

La partie Ouest de Shanghai (Puxi) a été confinée vendredi, au moment où l’Est (Pudong) devait lever ses restrictions après quatre jours de confinement.

Samedi, la mairie a finalement annoncé un maintien plus ou moins strict des mesures dans la quasi-totalité de cette partie de Shanghai, où se trouvent notamment les emblématiques gratte-ciel du quartier d’affaires.

Cette décision équivaut à un confinement de facto de la plus grande ville de Chine, où sont implantées de nombreuses multinationales et qui représente environ 4 % du PIB du géant asiatique, selon des analystes.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.170.830 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.007.989), devant le Brésil (660.065), l'Inde (521.293) et la Russie (369.064).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.