Covid-19 au Maroc: 1.090 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 4.822 cas actifs

Une ambulance Allô SAMU 141, dédiée aux patients atteints du Covid-19, à Casablanca.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

Aucun décès, 1.090 nouveaux cas de contamination et 410 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 4.822, alors que plus de 6,47 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 cas de contamination. Le pays totalise 265.920 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.423 guérisons. En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 cas de contamination et 13 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.224 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.120 guérisons. Ministre de l’Équipement et chef de l’Istiqlal, Nizar Baraka testé positif au Covid-19 La réputation de Hong Kong en tant que centre d'affaires international a été «minée» par la fermeture des frontières pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a reconnu vendredi dans un entretien Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif sortante. Ce centre d'affaires autrefois très dynamique est enlisé dans une troisième année d'isolement, alors qu'il se conforme à la stratégie «zéro Covid» de la Chine, via de strictes mesures aux frontières et de distanciation sociale. En avril, Hong Kong a rouvert ses frontières internationales aux non-résidents mais les voyageurs arrivant de l'étranger doivent toujours observer une quarantaine de sept jours à l'hôtel. «Les mesures de contrôle aux frontières ont vraiment suscité l'impatience des gens et, bien sûr, ont miné la réputation de Hong Kong» en tant que centre d'affaires international, a estimé Carrie Lam dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNBC. Le mandat de Carrie Lam, qui prend fin le 30 juin, a été marqué par une vague d'Omicron qui a fait plus de 9.000 morts depuis le début de l'année. Cette semaine, la cheffe de l'exécutif a annoncé que les restrictions liées à la pandémie ne seraient pas assouplies au cours de son mandat restant. La thèse du virus du Covid-19 échappé d'un laboratoire en Chine mérite de «plus amples recherches», estiment des experts nommés par l'OMS, qui insistent sur l'absence pour l'heure de preuves définitives sur l'origine de la pandémie, quel que soit le scénario considéré. Au Maroc, la circulation du Covid-19 passe au niveau «orange intermédiaire», selon le Dr Merabet Ces 27 experts ont également dressé une liste d'études supplémentaires à mener sur la théorie d'un passage du virus du Covid-19 de la chauve-souris à l'homme par le biais d'un animal intermédiaire, non identifié. «Ce rapport préliminaire n'est pas destiné -et il ne le fait d'ailleurs pas- à apporter des conclusions définitives sur les origines du Sars-Cov2 parce qu'il faut plus d'informations grâce aux études que le rapport recommande», préviennent les experts du Groupe consultatif scientifique sur les origines des nouveaux agents pathogènes (SAGO). La mission de SAGO dépasse largement le cadre de la seule enquête sur les origines du Covid-19 et il doit surtout établir un catalogue de meilleures pratiques pour permettre de mieux détecter et plus rapidement le vecteur de la prochaine pandémie. Mais l'attention se porte naturellement sur l'origine du Sars-Cov2, un virus qui a fait une quinzaine de millions de morts selon l'OMS, depuis les premiers cas identifiés dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019. Les Etats-Unis se préparent à pouvoir réaliser les premières injections de vaccin contre le Covid-19 chez les bébés et très jeunes enfants dès la semaine du 20 juin, si les autorités sanitaires les autorisent en urgence d'ici là, a annoncé jeudi la Maison Blanche. Cette tranche d'âge est la dernière à ne pas encore pouvoir être vaccinée aux Etats-Unis, comme dans de très nombreux pays. L'Agence américaine des médicaments (FDA) doit réunir son comité consultatif spécialisé sur les vaccins le 15 juin pour recommander ou non l'autorisation des vaccins de Pfizer pour les enfants de 6 mois à 4 ans (en trois doses) et de Moderna pour les 6 mois à 5 ans (en deux doses). En cas d'avis favorable, la FDA pourrait donner son autorisation dans la foulée. Covid-19 : le ministère de la Santé recommande, à nouveau, le port du masque La pandémie a fait officiellement au moins 6.328.090 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.035.320), devant le Brésil (667.849), l'Inde (524.747) et la Russie (379.813). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi