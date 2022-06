© Copyright : DR

Kiosque360. Les citoyens sont invités à porter le masque dans les lieux fermés ou à forte fréquentation, la situation devenant à nouveau très sérieuse. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghrebia.

Les Marocains doivent se résoudre à remettre leur masque. En tout cas, c’est un conseil du ministère de la Santé. Le département de Khalid Ait Taleb recommande ainsi aux citoyens de remettre le masque au moins dans les lieux fermés ou les endroits très fréquentés. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia qui rapporte l’information dans son numéro du jeudi 9 juin, le ministère de la Santé exhorte, de même, les personnes ayant attrapé le virus à porter le masque et cesser toute activité professionnelle et sociale.

Les personnes contaminées sont également priées de se rendre dans un centre de santé pour se faire diagnostiquer et bénéficier de la prise en charge médicale appropriée. Cet appel du ministère de la Santé intervient au moment où les indicateurs de la propagation du Covid-19 ont connu une forte évolution. La circulation communautaire du Covid-19 est, en effet, passée récemment du niveau de vigilance «vert faible» à «orange moyen», particulièrement dans les grandes villes.

Citant le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, le quotidien affirme qu’après une période intermédiaire de trois mois depuis la première semaine de mars 2022, caractérisée par une circulation communautaire faible à très faible du virus SARS-CoV-2 dans diverses régions, la propagation du virus est passée du niveau vert faible au niveau orange moyen, en particulier dans les grandes villes.

Selon la même source, poursuit Al Ahdath Al Maghrebia, le taux de positivité des analyses a progressivement augmenté pour la quatrième semaine consécutive. Cet indicateur est ainsi passé de 0,6% à 5% la semaine dernière. Cela alors que l'indice de reproduction des cas est désormais de 1,19. Cependant, les nouveaux cas dangereux et critiques admis dans les services de réanimation n'ont fort heureusement pas connu d'évolution significative ou marquante. Leur nombre est resté faible, ne dépassant pas les 20 nouveaux cas par semaine, soit moins de 1 pour 100.000 personnes.

Concrètement, au cours des quatre dernières semaines, 62 patients ont été admis en soins intensifs et en réanimation, tandis que 47 ont quitté l'hôpital après l'amélioration de leur état de santé. S'agissant des décès, ils sont toujours stables à un niveau bas, avec un total de 10 décès enregistrés au cours des quatre dernières semaines.

Abordant la surveillance génomique du virus, le quotidien a relevé, citant la même source, que le mutant Omicron est toujours dominant avec le sous-mutant BA.2 et le début de propagation du sous-mutant BA.5, ainsi que de faibles pourcentages d'autres sous-mutants.

En définitive, bien que les cas graves et critiques ainsi que les décès n'aient pas augmenté à ce jour, la situation épidémiologique du Covid-19 au niveau national n'est plus aussi confortable. Le ministère exhorte donc en particulier les personnes âgées, les personnes immuno-fragiles et les personnes atteintes de maladies chroniques, à recevoir la dose de rappel pour augmenter le niveau d'immunité.