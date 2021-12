Covid-19 au Maroc: 1 décès en 24 heures, 532 nouvelles contaminations et 3.586 cas actifs

Un seul décès, 532 nouveaux cas de contamination, et 127 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.586, alors que plus de 22,8 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 278 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 7 décès et 190 guérisons. Le pays totalise 216.376 cas de contamination, dont 6.229 décès et 148.789 guérisons. En Tunisie, 352 nouveaux cas de contamination, 7 décès et 180 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 722.795 cas de contamination, dont 25.523 décès et 695.094 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 64 nouveaux cas de contamination, 1 décès et 28 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.453 cas de contamination au Covid-19, dont 38.957 guérisons et 862 décès. Info360. Dates, fréquences, destinations… Voici, dans le détail, les vols spéciaux de RAM pour le mois de janvier 2022 La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.394.775 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h GMT. Et dans ce pays qui applique depuis l'an passé une «stratégie zéro Covid», la ville chinoise de Xi'an, où 13 millions d'habitants sont confinés, a annoncé dimanche une désinfection totale et durci les restrictions, au moment où la Chine enregistre un nombre record de contaminations au Covid-19 depuis 21 mois. L'Europe est actuellement la région qui enregistre le plus de cas dans le monde, avec 3.022.868 cas sept derniers jours soit 57% du total mondial, ainsi que le plus de décès, suivie de la zone comprenant les Etats-Unis et le Canada (1.421.516 cas). La France a notamment franchi samedi, jour de Noël, la barre des 100.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, du jamais vu, alors que le gouvernement doit réévaluer la situation demain, lundi 27 décembre 2021. Covid-19 au Maroc: Omicron sera-t-il dominant dans les semaines à venir? Plus de 7.000 vols ont été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde le week-end de Noël, le variant Omicron du Covid-19 qui continue sa progression fulgurante perturbant les voyages pendant les fêtes, avec notamment des pilotes en quarantaine. Selon le dernier bilan du site Flightaware, on comptait dimanche près de 2.000 annulations de vols, dont plus de 570 étaient des trajets liés aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes. Samedi, le même site avait recensé près de 2.800 annulations de vols, dont 970 étaient des trajets liés aux Etats-Unis. Et vendredi, environ 2.400 annulations et 11.000 retards avaient été recensés selon la même source. Des pilotes, hôtesses de l'air et d'autres membres du personnel ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au Covid, ce qui a contraint les compagnies Lufthansa, Delta ou encore United Airlines à annuler des vols. Variant Omicron: 6.300 vols annulés dans le monde au cours du week-end de Noël Selon Flightaware, United Airlines a ainsi dû annuler environ 439 vols vendredi et samedi, soit environ 10% de ceux qui étaient programmés. Delta Air Lines a également annulé plus de 300 vols samedi, et 170 la veille, toujours selon Flightaware, invoquant à la fois Omicron et, ponctuellement, des conditions météo défavorables. Plus de dix vols d'Alaska Airlines, dont des employés ont indiqué «avoir été potentiellement exposés au virus» et ont dû s'isoler en quarantaine, ont aussi été annulés. Les compagnies aériennes chinoises sont à l'origine du plus grand nombre d'annulations: China Eastern a supprimé environ 540 vols, soit plus d'un quart de son plan de vol, tandis qu'Air China a annulé 267 vols, également près du quart de ses départs prévus.

Par Nisrine Zaoui