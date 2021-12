© Copyright : Mehdi Heurteloup / Le360

Les autorités publiques ont décidé de suspendre les vols aériens depuis et vers le Maroc. Cependant, des vols spéciaux seront autorisés pendant tout le mois de janvier 2022, depuis le Royaume. Voici, avec les dates, les destinations et les fréquences, ce que prévoit Royal Air Maroc (RAM).

Les vols aériens depuis et vers le Maroc sont suspendus jusqu’au 31 janvier 2022. Cependant, des vols spéciaux ont été autorisés, du 1er au 31 janvier 2022, au départ du Maroc et à destination de la Belgique, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et de la Mauritanie.

Ces vols seront opérés, entre autres, par la compagnie nationale, Royal Air Maroc (RAM).

Voici, dans le détail, les dates, les fréquences et les destinations de ces vols spéciaux:

- Casablanca-Nouakchott: 1er janvier 2022.

- Nador-Barcelone: 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi).

- Tanger-Barcelone: 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi).

- Nador-Bruxelles: 3 vols par semaine (mercredi, vendredi et dimanche).

- Tanger-Bruxelles: 3 vols par semaine (mercredi, vendredi et dimanche).

- Casablanca-Paris: un vol quotidien.

- Casablanca-Bruxelles: un vol quotidien.

- Casablanca-Milan: 5 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche)

- Casablanca-Barcelone: 5 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche).

Ces vols, rappelons-le, s'effectueront sur un sens unique (un aller simple).

Les autorités n'ont pas encore pris de nouvelles décisions concernant le rapatriement des milliers de Marocains actuellement bloqués à l'étranger, et notamment en Arabie saoudite.