Située entre 480 m et 620 m d'altitude, au pied du Haut Atlas, et d'une population de près de 200.000 habitants, Beni Mellal est la principale ville et le chef-lieu de la région de Beni Mellal-Khenifra. La ville est dominée par le mont Tassemit, dont l'altitude de 2.240 mètres.

Les autorités locales de la préfecture de la province de Béni Mellal ont décidé, vendredi 18 septembre, d'assouplir plusieurs mesures prises, récemment, à titre préventif pour juguler la propagation de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les autorités locales de Béni Mellal ont décidé de prolonger à 21h00 l'heure de fermeture des grandes surfaces au lieu de 20h00 et de rouvrir les salles de sports dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil alors que l'heure de leur fermeture a été fixée à 20h00, indique un communiqué de la préfecture de cette province parvenu à la MAP.

Les autorités locales ont également autorisé les grands taxis à transporter 4 passagers au lieu de 3 auparavant.

Par ailleurs, les hammams, les salles de jeux et les stades de proximité ont été maintenus fermés alors que les heures de fermeture des cafés et des commerces de proximité ont été fixées à 20h00, celles des parcs et des espaces de loisirs et de détente à 18h00.

Toutefois, les autorités locales appellent les citoyens de la région de Béni Mellal-Khénifra au respect individuel et collectif des règles de prévention, particulièrement, l'hygiène, le port correct et permanent du masque, la distanciation physique en plus d'éviter tout rassemblement et de ne sortir qu'en cas d’extrême nécessité.