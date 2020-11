© Copyright : DR

L'offre de santé dans la région Souss-Massa vient d'être renforcée par la mise en place à Agadir, d’un hôpital de campagne destiné à la prise en charge des cas de Covid-19.

D’une capacité de 101 lits, cette structure médicale moderne mise en place par le ministère de la Santé, dispose de tous les équipements nécessaires. Elle tend à appuyer les efforts des différents intervenants, en vue de renforcer la qualité des soins prodigués.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la santé, Rachid Keddar a indiqué que la création de cette structure est une initiative proactive pour faire face à tout développement éventuel de la situation épidémiologique dans la région, notant que la capacité de l'hôpital Hassan II à Agadir est encore suffisante pour prendre en charge les personnes atteintes de Covid-19.

Et d’ajouter que la gestion de la situation épidémiologique dans la région se fait selon une approche participative impliquant la Direction régionale de la Santé et les Comités de veille et de coordination, soulignant que cette stratégie a donné ses fruits et le taux de mortalité dans la région Souss-Massa demeure plus faible aux niveaux national et international.

Samedi dernier, les autorités d'Agadir ont annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), après la hausse des cas de contaminations durant les dernières semaines.

Dans ce sens, il a été décidé la fermeture des plages ainsi que la fermeture de Souk El Had et des marchés de proximité à 15h00.

Il est question aussi de l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, l'interdiction de toute forme de déplacement nocturne entre 21h00 et 6h00 à l’exception des déplacements pour des raisons de santé et professionnelle ainsi que la fermeture des cafés, des restaurants, des magasins et des grands centres commerciaux à 20h00.

Il s'agit également de la fermeture des hammams et des salons d'esthétique à l'exception des salons de coiffure, la fermeture des salles de sport, des parcs et des terrains de proximité ainsi que la suspension du transport via les bus à 21h00 et l’encouragement du travail à distance dans les cas qui le permettent.