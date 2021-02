© Copyright : DR

Le ministère de la Santé vient d’annoncer que le dispositif de veille génomique a découvert 21 nouvelles souches du variant britannique du Covid-19 sur le sol marocain.

Le variant anglais du coronavirus continue de se propager au Maroc et le ministère de la Santé vient d’annoncer la détection de 21 nouvelles souches.

«Le nombre total de cas s’élève à 24 souches décelées à ce jour», précise un communiqué du département dont Khalid Aït Taleb est en charge.

Le ministère de la Santé souligne par ailleurs qu’à ce jour, le dispositif de veille génomique n’a décelé aucun variant sud-africain, ni brésilien, sur le sol marocain.

Les citoyens marocains sont en conséquence appelés à redoubler de vigilance car même si la campagne de vaccination contre le Covid-19 bat son plein, l’immunité collective n’est pas encore atteinte.

D’où l’obligation, selon le ministère de la Santé, de se conformer strictement aux mesures préventives en portant correctement son masque, en respectant la distanciation sociale de plus d’un mètre et, enfin, en se lavant régulièrement les mains à l’eau et au savon ou en utilisant des solutions hydro-alcooliques.

Les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques sont appelées à faire très attention, et à éviter les rassemblements.