Au marché des dattes Derb Mila, les dattes affichent une bonne disponibilité avec une offre abondante et diversifiée.

A l'approche du mois sacré de Ramadan, les dattes sont exposées à profusion. Au quartier de Derb Mila, dont le nom a toujours été lié à la commercialisation de ces petits fruits de forme ovale et au goût sucré, les étals sont bien garnis en dattes de différentes variétés. Reportage.

Au marché des dattes Derb Mila, les dattes affichent une bonne disponibilité avec une offre abondante et diversifiée et des prix allant de 10 à 150 dirhams le kilogramme, en fonction de la provenance de ces fruits et de leur variété.

Approché par Le360, un vendeur de dattes indique que le marché est approvisionné en abondance, tout en précisant que les dattes produites dans le monde arabe et proposées à la vente sur ce marché proviennent de plusieurs pays, notamment la Tunisie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Selon ce même commerçant, le marché accueillait d’habitude de nombreux clients fidèles, mais cette année ils se font rares. Un avis que ne partage pas un autre vendeur qui fait savoir que ce quartier des dattes à Derb Mila est pris d'assaut, comme à chaque ramadan, par de nombreux visiteurs.

Ce vendeur de dattes ajoute que les prix de certaines variétés ont augmenté cette année de 10 à 15%, au moment où les tarifs d’autres types de dattes ont stagné. Tout dépend donc de la variété et de l’origine de ces fruits très consommés durant le mois sacré.

A noter que selon un communiqué du chef du gouvernement, l’approvisionnement du marché national en dattes durant les prochains mois, notamment le mois de ramadan, sera assuré à la fois par les stocks issus de la production nationale (qui a atteint 160.000 tonnes en hausse de 12% par rapport à la campagne précédente) et par les importations réalisées ou à réaliser avant le ramadan. Quant aux prix, ils restent à leurs niveaux habituels et varient selon la qualité et l’origine du produit.