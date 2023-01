© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

A Casablanca, le personnel du Centre de réhabilitation psychosociale prend en charge les personnes atteintes de troubles psychologiques sévères, en vue de leur rétablissement et insertion. Cet établissement spécialisé propose ainsi des outils thérapeutiques permettant de renforcer les compétences et le pouvoir d’agir des patients.

Inauguré en septembre dernier, le Centre de réhabilitation psychosociale de Casablanca a accueilli jusqu’à présent 70 personnes. Selon son directeur, Pr Mohamed Akoub, la réhabilitation psychosociale concerne les champs clinique (symptômes, traitements), fonctionnel (capacités cognitives, relationnelles, autonomie) et social (logement, gestion du budget, retour à l’emploi).

Ce sont les patients adultes, dont l’état est stabilisé et qui sont référés par des médecins psychiatres, qui sont pris en charge au sein de cet établissement, explique Dr Salma Raoui, psychiatre au Centre de réhabilitation psychosociale de Casablanca.

Cette prise en charge est assurée par des neuropsychologues, des médecins et des infirmiers, précise-t-elle, ajoutant que ce Centre propose plusieurs ateliers basés sur les techniques de thérapie cognitive et comportementale et de remédiation cognitive.

Le Centre, d'une capacité d’accueil annuelle de 700 patients, offre aussi des ateliers d’éducation thérapeutique, de psychoéducation pour les patients, et des ateliers à médiation corporelle, culturelle, manuelle, et artistique, entre autres, conclut-elle.