Casablanca: une nuit de maraude avec le Samu social

Tout au long de l’hiver, les autorités publiques comme la société civile s’activent pour venir en aide aux populations démunies, notamment aux sans-abri, premières populations exposées au froid hivernal, particulièrement rude cette année.

Parmi ces acteurs bénévoles figure le Samu social de Casablanca, une association qui s’active, depuis sa fondation en 2005, dans plusieurs domaines auprès des populations défavorisées, et ce autant sur le plan médical que social. Tout au long de cet hiver, ses membres organisent chaque nuit des maraudes dans les artères de la ville blanche, afin de venir en aide aux sans-abri. Le360 a accompagné l’une de ces équipes, le temps d’une mission.

Il est 21 heures. À bord de son véhicule, l’équipe prend prestement la direction du centre-ville de Casablanca, pour aller à la rencontre d’un homme d’âge mûr, signalé comme sans-abri en situation de vulnérabilité. Une fois sur place, le contact est établi avec l’homme, proche de la soixantaine et habillé d’un jogging, bien trop frêle pour le protéger du froid. Bonne nouvelle : il ne semble présenter aucun signe de détresse médicale ou de problèmes de santé nécessitant une intervention d’urgence.

Après un échange de quelques minutes, l’homme accepte sans réticence d’accompagner les bénévoles au centre d’hébergement d’urgence du Samu social. Dans cet espace, situé dans le quartier Bourgogne, il rejoindra la trentaine d’autres personnes âgées et sans-abri qui y sont déjà installées.

«Je vis dans la rue depuis plus d’une année, mais je ne perds pas espoir. J’ai juste besoin d’un peu d’aide pour pouvoir rebondir et retrouver une vie digne. Je ne fume pas, je ne bois pas et je prie chaque jour en espérant des jours meilleurs», confie à Le360 le nouvel arrivant au centre du Samu Social.

Des conditions de vie décentes, au moins pour une nuit

Sur place, les bénéficiaires peuvent prendre une douche chaude, prendre un repas et bénéficier d’un toit les protégeant du froid. Sur les lieux, des couvertures et des vêtements sont également distribués aux pensionnaires. De quoi leur offrir, au moins pour une nuit, des conditions de vie décentes.

Tout au long de l’année, le centre du Samu Social est ouvert aux personnes démunies ou en situation de rue, auxquelles l’association offre différents services, notamment un accompagnement médical, des places d’hébergement, un accompagnement psychologique et social ainsi qu’un service de restauration. Recevant le soutien du ministère de l’Intérieur et de la Région Casablanca-Settat, l’action du Samu social entre dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de la Solidarité et du Développement social.