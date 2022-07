Quelque 111.200 pétards et de fumigènes ont été saisis hier à Casablanca.

Les éléments de la police judiciaire du district du quartier Errahma, à Casablanca, ont saisi, dans la soirée d'hier mercredi 20 juillet, 111.200 unités de pétards et de fumigènes, en plus d’une somme d’argent qui s’élève à 109.300 dirhams.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les éléments de la police judiciaire relevant du district du quartier Errahma, à Casablanca, ont interpellé deux personnes, âgées de 48 et 54 ans, soupçonnées d'être impliquées dans une affaire de possession et de distribution de pétards et de feux d’artifice.

Ces deux suspects ont été immédiatement arrêtés après leur arrivée dans deux voitures dans le quartier Errahma, où le contrôle effectué a abouti à la découverte en leur possession de 111.200 unités de pétards et de fumigènes, en plus d'une somme d'argent qui s’élève à 109.300 dirhams.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts des services de sûreté dans leur lutte contre la commercialisation illégale de pétards et de feux d’artifice.