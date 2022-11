© Copyright : DR

VidéoLe prix du diesel à la pompe a augmenté d’environ 84 centimes ce mardi 1er novembre 2022, pour dépasser 16,40 dirhams chez la plupart des distributeurs. Une hausse de plus, qui vient alourdir les dépenses des automobilistes casablancais, dans un contexte de forte inflation.

Le prix du litre de diesel a augmenté d’environ 84 centimes ce mardi 1er novembre 2022 pour dépasser celui de l’essence qui a, quant à lui, stagné chez l’ensemble des distributeurs. Le360 est allé à la rencontre des habitants de Casablanca, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur colère face à cette nouvelle hausse.

«Nous sommes fortement impactés par ces hausses successives du prix des carburants, nous avons du mal à gérer nos dépenses face à cette situation. Je dépense 50 dirhams quotidiennement pour me déplacer entre mon travail et ma maison. Avant je dépensais près de 20 dirhams par jour. Si j’avais le choix, j’aurais arrêté de prendre la voiture,, mais je ne peux pas j’habite très loin de mon lieu de travail», regrette un usager de la route rencontré ce matin.

Et d’ajouter: «Il faut que les prix redeviennent comme avant, soit aux alentours de 9 dirhams le litre, parce qu'en plus du carburant, tout est devenu très cher, même les produits de première nécessité».

Même son de cloche du côté d’un autre automobiliste qui se dit fatigué de devoir subir la flambée du prix des carburants et espère voir à nouveau affichés les tarifs d’avant la crise. «Je paye 450 dirhams aujourd’hui pour une distance que je parcourais à 300 dirhams avant, c’est beaucoup. Et puis cette augmentation se répercute sur l’ensemble des produits de consommation, tout est devenu trop cher. On n'arrive plus à épargner. C’est à peine si on fait face aux dépenses quotidiennes», témoigne-t-il.

Dans le détail, le prix du diesel affiché ce matin à Casablanca est de 16,38 dirhams chez Afriquia, 16,39 dirhams dans les stations-services Petrom, 16,40 dirhams dans les stations Winxo et TotalEnergies et de 16,43 dirhams dans celles de Shell.

Le prix de l’essence, quant à lui, a stagné chez l’ensemble des distributeurs. Ainsi, le prix du litre ce matin dans la métropole est de 14,71 dirhams chez Afriquia et Petrom, 14,79 dirhams dans les stations Shell et 14,89 dirhams dans les stations-services TotalEnergies.

Le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est encore plus élevé, à cause du coût du transport.

Cette nouvelle hausse intervient alors que les transporteurs, toutes catégories confondues, appellent le gouvernement à revoir à la hausse le montant des aides allouées aux professionnels.

Six vagues d'aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier ont d'ores et déjà été débloquées à ce jour par le ministère du Transport et de la Logistique, dans le but de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Le montant total des aides directes mobilisées dans le cadre de cette opération devrait atteindre 5,2 milliards de dirhams, d'ici la fin de l'année.