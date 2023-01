© Copyright : DR

Le boulevard Mohammed VI, l’une des principales artères de la Métropole, sera rouvert complètement à la circulation après une suspension partielle qui aura duré près de deux mois en raison des travaux de construction de la troisième ligne du tramway.

La SDL Casa Transport vient d'annoncer la réouverture complète à la circulation du boulevard Mohammed VI (ex-route de Mediouna). Prévue samedi 7 janvier, elle intervient après une suspension partielle qui aura duré près de deux mois sur un tronçon de 2 kilomètres. La SDL Casa Transport a par la même occasion fait part de la fin des travaux de construction de la troisième ligne du tramway.

La circulation sera donc rétablie dans les deux sens, au grand soulagement des automobilistes mais aussi des commerçants vu qu’il s’agit d’une zone qui abrite nombre d’activités commerciales entre Garage Allal et Derb Sultan.

En raison de ces travaux, c’est toute la circulation à Casablanca qui était devenue un vrai calvaire, d’autres artères ayant servi de solution provisoire à la fermeture du boulevard Mohammed VI.

Casablanca connaît actuellement de nombreux travaux en relation avec le transport et la mobilité urbaine. En plus des deux nouvelles lignes du tramway, on recense aussi deux lignes en chantier de «busways» qui devraient entrer en service lors de ce premier trimestre de l’année 2023.