Kiosque360. La Cour de cassation doit statuer sur l’extradition vers la France de Noureddine.B, baron de drogue français d’origine algérienne, arrêté vendredi dernier par la police des frontières de l’aéroport Mohammed V à Casablanca. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Les services de la police judiciaire de Casablanca poursuivent les procédures préliminaires d’extradition de Noureddine.B, un baron de la drogue français d’origine algérienne.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 6 juin, que le prévenu sera placé dans la prison de Salé en attendant que la Cour de cassation statue sur sa remise aux autorités judiciaires françaises. Ce gros poisson est tombé, vendredi dernier, entre les mains de la police des frontières de l’aéroport Mohammed V en tentant d’entrer sur le sol marocain.

Le mis en cause faisait l’objet d’une notice rouge émise à son encontre par Interpol, depuis avril dernier, pour son implication dans le trafic de drogue dure entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le nom de Noureddine. B a été évoqué lors d’une opération policière dans la région d’Orléans, près de Paris, quand la police française avait interpellé six suspects en flagrant délit de réception d’une grande quantité d’héroïne. Les investigations ont permis d’identifier les commanditaires de cette opération parmi lesquels se trouvait le suspect arrêté au Maroc.

Le quotidien Assabah rapporte que des enquêtes diligentées par les polices françaises, belges et néerlandaises ont révélé, en outre, l’implication du prévenu dans plusieurs opérations de trafic de cocaïne. Depuis, il est recherché par plusieurs services de police françaises qui ont émis à son encontre un mandat d’arrêt international via Interpol.

Il faut rappeler que les services de police marocains avaient interpellé en octobre 2021, Sofiane Hambli, un autre baron algérien de la drogue qui avait déjoué la vigilance des autorités françaises après s’être évadé de la prison en 2020. Ce dangereux trafiquant avait été à l’origine de l’éviction de l’ancien patron de la lutte antidrogue, François Thierry, qui fut même accusé de conspiration dans une affaire de trafic de chira. Ce trafiquant de haut vol était entré au Maroc d’une façon illégale avec des documents falsifiés avant qu’il ne soit localisé et identifié par les services de renseignement marocains.