Kiosque360. Les services de la sûreté de Casablanca ont procédé, mardi dernier, à l’arrestation de 5 jeunes hommes qui effectuaient des rodéos sauvages avec leurs voitures dans l’espace public. Outre cette infraction, les mis en cause sont poursuivis pour violation du couvre-feu.

Un rodéo urbain (course sauvage de voitures) effectué par des adolescents et des jeunes de Hay Mohammadi et d’Anfa à Casablanca s'est soldé, mardi dernier, par l’arrestation de cinq fous du volant. Ce «festival» illégal et dangereux a été filmé et publié dans une vidéo qui a fait le tour de la Toile. Elle montre la folle insouciance des cinq prévenus qui ont violé le couvre-feu pour s’exposer à des risques mortels et mettre en danger autrui. Selon certaines sources, cette course hollywoodienne a poussé les chauffards à enfoncer l'accélérateur, à rouler n’importe comment et à contresens en tirant les freins à main pour faire des dérapages.

Ces exhibitions en plein couvre-feu ont semé la peur et exaspéré les riverains affectés par les nuisances sonores des bolides. Après avoir terminé leur rodéo, les jeunes conducteurs ont quitté les lieux sans savoir qu’iIs avaient été filmés. Mal leur en a pris, car la vidéo a été diffusée à grande échelle sur les réseaux sociaux mettant la puce à l’oreille des fins limiers de la police qui ont fini par les localiser.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 15 mai, que les trois suspects dont l’âge varie entre 20 et 24 ans ont été interpellés, mardi dernier, ainsi que deux de leurs passagers. Les mis en cause sont accusés de violation de l’état d’urgence sanitaire et de conduite dangereuse menaçant la sécurité des automobilistes. Selon des sources proches de l’enquête, des patrouilles chargées de faire respecter les meures de l’état d’urgence sanitaire avaient localisé un groupe d’automobilistes en train d’effectuer des manœuvres dangereuses dans l’espace public.



Avisés, les services sécuritaires ont entamé des recherches qui les ont conduits à interpeller le premier suspect à Hay Mohammedi et les deux autres à Anfa. La police, qui a procédé à la saisie de leurs voitures, a par la suite réussi à localiser et interpeller deux de leurs accompagnateurs. Selon les mêmes sources, les services judiciaires de la sûreté d’Anfa et d’Ain Sebaa-Hay Mohammadi ont entamé l’audition des prévenus sous la supervision du parquet.