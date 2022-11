© Copyright : Lle360

VidéoLe prix du diesel à la pompe a reculé, ce vendredi 18 novembre 2022, pour se situer aux alentours de 16,15 dirhams le litre, soit une baisse d'à peine 23 centimes. Un niveau jugé toujours «trop élevé» pour les Casablancais qui continuent d’espérer un retour aux tarifs d’avant crise.

Interrogés par Le360, plusieurs automobilistes à Casablanca ont jugé «insuffisante» la dernière baisse du prix des carburants qui s’est située aux alentours de 23 centimes pour le litre du diesel au moment où le prix de l’essence a stagné.

«Ça ne vaut rien 20 centimes, c’est insignifiant. On nous dit que le prix du gasoil à la pompe est indexé au cours sur le marché international. Mais malheureusement, on voit que lorsque les prix augmentent à l’international, on répercute cette augmentation, mais lorsqu’ils baissent, on nous dit qu’il y a encore un ancien stock à gérer», témoigne un usager de la route, rencontré ce matin.

Et d’ajouter: «C’est beaucoup, il faut que le prix du litre du diesel redescende au moins à 12 ou 13 dirhams. Ce n’est pas normal que l’essence se vende à 14 dirhams alors que le diesel est presque à près de 17 dirhams. Il faut que l’Etat aide les citoyens en supportant une partie de cette flambée».

Même son de cloche du côté d’une autre automobiliste qui a décidé de limiter sa consommation quotidienne de carburant face à la hausse des prix. «C’est honteux de parler d’une baisse de 20 centimes, on ne peut pas comparer cette baisse avec les hausses successives de 2 et 3 dirhams qu’on a eues jusque-là. Je n’utilise plus ma voiture que dans le cas d’extrême urgence. Tant qu’ils continuent d’augmenter leur prix, il faut continuer à baisser notre consommation», souligne-t-elle.

Dans le détail, le prix du diesel affiché à Casablanca est de 16,15 dirhams le litre chez Afriquia et 16,14 dirhams chez Winxo. Du côté des stations Shell, le prix est de 16,19 dirhams, tandis que les stations Ola Energy affichent un prix de vente de 16,11 dirhams le litre.

Le prix de l’essence reste, quant à lui, à 14,71 dirhams le litre chez Afriquia et Winxo, 14,70 dirhams chez les stations Shell et 14,71 dirhams dans les stations Ola Energy. A cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume sera encore plus élevé.

Cette légère baisse du prix du diesel intervient alors que le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé hier, jeudi 17 novembre 2022, que le gouvernement a décidé d’augmenter de 40% le montant des aides accordées aux professionnels du transport routier, en ce qui concerne le versement de la dernière tranche de ce soutien de l'Etat.

Sept vagues d'aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier ont été débloquées à ce jour, dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Les aides directes mobilisées dans le cadre de cette opération devraient, d'ici la fin de l'année, atteindre un montant de 5,2 milliards de dirhams.