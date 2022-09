© Copyright : MAP

Le vaccin contre le Papillomavirus humain virus (HPV), considéré comme le plus grand facteur de risque des cancers du col utérin, intègre officiellement le calendrier de vaccination au Maroc, à partir d’octobre 2022.

Ce vaccin intégrera officiellement le calendrier vaccinal à partir d’octobre 2022, apprend-on d’une circulaire conjointe des ministères de la Santé et de la Protection sociale et de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, adressée le mercredi 14 septembre dernier aux responsables des deux départements.



La vaccination contre les HPV, qui se fera gratuitement selon un schéma à deux doses séparées de six mois, est recommandée pour toutes les filles âgées de 11 ans et plus, particulièrement celles poursuivant leurs études dans les deux secteurs, public et privé, ainsi que dans les missions étrangères, précise la circulaire.

La campagne de vaccination sera organisée par le département que dirige Khalid Aït Taleb, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Pour Mounir Bachouchi, médecin spécialiste en oncologie médicale, l’introduction par le Maroc du vaccin anti-HPV dans le Programme national d’immunisation constitue un tournant dans la lutte contre cette maladie.

«Si nous vaccinons les enfants marocains très tôt, nous pourrons les protéger efficacement et même l’éradiquer complètement, comme l’a fait l’Australie et d’autres pays qui ont adhéré au programme de vaccination ant-HPV depuis une vingtaine d’années», indique le Dr Bachouchi.

Il ajoute qu’outre la vaccination anti-HPV, la sensibilisation de la population aux risques HPV à travers notamment des campagnes nationales dédiées et des actions qui ciblent les jeunes enfants et leurs familles, est le moyen le plus efficace pour juguler l’avancée de ce cancer, qui hypothèque la vie des futures générations.

Il convient de savoir que le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes, avec environ 604.000 nouveaux cas en 2020, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Sur les quelque 342.000 décès dus au cancer du col de l'utérus en 2020, environ 90% surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Au Maroc, près de 52.000 femmes sont atteintes de cette maladie et 2.000 femmes en meurent chaque année.