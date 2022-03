© Copyright : DR

Hanane Fadili vient de partager les premières images de la série humoristique «Bnat Si Tahar» inspirée de la vie de deux tantes de sa mère. Les capsules seront diffusées chaque jour, à 17h25, pendant ce ramadan 2022.

Les premières images de la série humoristique «Bnat Si Tahar» de Hanane Fadili ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

L'agence de production exécutive de ces capsules, qui seront diffusées chaque jour à 17h25 sur Al Aoula durant ce mois de ramadan, de même que Hanane Fadili, viennent d'en partager quelques extraits sur leur compte Instagram.

«Bnat Si Tahar», comme l’a déclaré la comédienne dans une interview à un média casablancais, sont inspirées de personnages réels.

«Il s’agit de deux tantes de ma mère, ne faisant plus partie de notre monde. N’ayant pas eu d’enfants, elles ont tout de même pris le temps d’adopter ceux de leurs frères et sœurs. C’était un peu dans l’esprit et dans la mentalité marocaine. Chose qui n’existe plus de nos jours car les mentalités ont changé», avait-elle confié.

Avec cette série humoristique que ses fans attendent avec impatience, Hanane Fadili veut attirer l’attention des spectateurs marocains sur la solitude des personnes âgées.

«Avec ce travail, j’ai envie de dire à leurs proches, qu’il ne faut pas les oublier. Allez les voir, rendez-leur visite, et posez leur cette question: est-ce qu’ils ne manquent de rien?», confie-t-elle.

Une belle leçon d’humanisme que Hanane Fadili vient livrer sur le petit écran durant ce ramadan, après cinq ans d’absence.