© Copyright : DR

La Société nationale de radio et de télévision nationale (SNRT) vient de dévoiler sa grille du mois de ramadan 2022. L'humour sera au rendez-vous avec des séries et une capsule de Hanane El Fadili, «Bnat Si Tahar».

De la fiction, des séries humoristiques, des documentaires, des émissions spéciales… Plusieurs productions inédites qui seront diffusées pour la première fois durant le mois de ramadan 2022. Et l’humour sera au rendez-vous avec des séries et des capsules.

Ça démarrera avec Bnat Si Tahar avec l’inégalable Hanane El Fadili. Cette capsule, réalisée par Abdelhak Chaabi, sera diffusée tous les jours durant ramadan à 17h25.

Les téléspectateurs auront rendez-vous par la suite avec Capitain Hajiba tous les jours à 19h05. Une série signée Rabii Chajid, le même qui a réalisé le film à succès 30 Melyoun, sorti il y a deux ans et qui continue de cartonner dans les salles de cinéma.

Capitain Hajiba présente en tête d’affiche la comédienne Raouia dans la peau de Mi Hajiba. Le pitch: alors qu’une immense tristesse s’empare des habitants du quartier suite à la défaite inattendue de leur équipe de football, Mi Hajiba décide de ne pas rester les bras croisés et d’agir pour redonner un peu de joie et d’espoir aux supporters.

Agée d’une soixantaine d’années et au fort caractère, capitaine Hajiba est elle-même passionnée de football. Elle décide de relever un défi de taille: créer une équipe féminine de football. La série réunit Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi, Hajar Masdouki et Abdessamad El Ghorfi.

Enfin, toujours dans la rubrique humour, les téléspectateurs auront rendez-vous au quotidien à partir de 19h20 avec Lflouka. Une série comique qui a pour décor le Bouregreg et qui met en scène une famille pas comme les autres. Au fil de ses trente épisodes, vous découvrirez les péripéties de Lbachir, jeune homme balloté entre un père avare et une mère cupide. La réalisation est signée Ilham Alami. Dans les rôles principaux on retrouve le trio Fadela Benmoussa, Hassan Foulane et Bassou.