© Copyright : DR

Kiosque360. Le Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la BNPJ, a démantelé deux nouveaux réseaux impliqués dans l’enlèvement et la séquestration en lien avec la cryptomonnaie. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

L’affaire mêlant bitcoins, kidnapping et blanchiment d’argent n’a pas encore livré tous ses secrets. Pour rappel, le Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la BNPJ, avait interpellé le 18 janvier sept individus, dont un agent de police de la préfecture de police de Casablanca et une personne recherchée au niveau national.

L’objet de l’interpellation? Implication présumée dans un réseau criminel impliqué dans “l’enlèvement, la séquestration et l’usurpation d’identité réglementée par la loi à des fins d’extorsion”. “Les inspections menées ont abouti à la saisie d’environ un milliard et 148 millions de centimes de la monnaie nationale”, indiquait alors un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Deux jours plus tard, un nouveau communiqué de la DGSN publié ce 20 janvier indique que les inspections menées par le même bureau ont abouti à la saisie de sommes d’argent supplémentaires de l’ordre de 10.016.690 de dirhams, portant à plus de 2,11 milliards de dirhams le total des sommes saisies.



Dans sa livraison du 21 janvier, le quotidien Assabah relève sur la base du communiqué de la DGSN que ces sommes d’argent, soupçonnées provenir d’activités criminelles, ont été saisies lors de deux opérations distinctes. La première a eu lieu au domicile de la famille d’un des suspects dans la ville de Safi, permettant la saisie de 2 millions DH.



La seconde opération, elle, a permis la saisie de la somme de 8.016.690 DH au domicile du prévenu en question situé à Marrakech et retrouvée à l’intérieur de trois coffres-forts, aux côtés d’un ensemble d’équipements électroniques et de supports numériques.



Rappelons en outre que le 18 janvier dernier, le communiqué de la DGSN précisait que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de cette affaire avait permis l’arrestation de sept suspects, en plus de la victime présumée du crime d’enlèvement, de séquestration et d’extorsion, dont les inspections effectuées à son domicile ont abouti à la saisie d’une première somme d’argent d’environ 11.480.000 DH soupçonnée provenir d’activités criminelles.