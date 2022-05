© Copyright : Le360

La science est mise à l’honneur du 30 mai au 5 juin 2022 à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P). Au programme de cette deuxième édition: colloques, séminaires et conférences de haut niveau. L’occasion également pour les chercheurs du département d’innovation de l’UM6P (Fab Lab) de mettre en avant leur dernières innovations.

C’est au Campus Benguérir que le microcosme scientifique de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) se donne rendez-vous pour la deuxième édition de la Semaine de la science.

Cet évènement de grande envergure, qui réunit d’éminents professeurs, philosophes de renom et spécialistes du monde entier, coïncide avec le «Bicentenaire Louis Pasteur 1822-2022». Un choix qui s’impose au regard du contexte pandémique.

Au programme de cette deuxième édition, colloques, séminaires et conférences de haut niveau dans un large éventail de disciplines.

Plusieurs scientifiques, écrivains prolifiques, et philosophes de renommée mondiale ont répondu présent à l’invitation de l’UM6P, pour partager leur savoir avec les étudiants et le grand public. Citons Fouad Laroui, Jean-Marc Cavaillon, Gabriel Malka, Jacques Attali, Rachid Guerraoui et bien d’autres grands spécialistes.

L’occasion, également, pour le corps des enseignants et chercheurs de l’université de mettre en avant leurs dernières innovations en matière de recherche, notamment du centre d’innovation orienté prototypage (Fab Lab) de l’université.