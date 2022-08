© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Le prix des carburants a de nouveau reculé hier, lundi 15 août, chez la plupart des distributeurs. Une baisse jugée bien trop légère par les Casablancais, qui espèrent revoir affichés les tarifs d’avant-crise.

Dans l’ensemble, le prix du litre de diesel a baissé entre 0,48 dirham et 1,01 dirham. Le prix du litre d'essence a connu quant à lui une diminution comprise entre 0,35 dirham et 0,75 dirham, selon des données recueillies auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc (FNPCGS).

Interrogés par Le360, des habitants de Casablanca ont exprimé leur insatisfaction de la nouvelle baisse, qui demeure insuffisante à leurs yeux. «Le prix des carburants est loin d’être à la portée de tous. Nous avons beaucoup de mal à nous en sortir avec les tarifs actuels. Je faisais mon plein à 450 dirhams avant, aujourd’hui ça me coûte 750 dirhams, c’est beaucoup», témoigne un usager de la route rencontré ce matin.

Et d’ajouter: «Je pense qu’avec la baisse du prix du baril, il faut que le litre du diesel revienne à 7 dirhams comme avant. En plus, au-delà du prix, j’ai comme l’impression que la qualité du carburant a changé, il se consomme plus rapidement qu’avant.»

Même son de cloche chez un autre automobiliste, qui espère que le prix du diesel puisse à nouveau redescendre sous la barre des 10 dirhams le litre.

«Nous n’avons toujours pas atteint le tarif qu’on aimerait avoir. C’est toujours cher, je dépense près du tiers de mon salaire pour mes déplacements. J’habite à Mohammedia et je viens régulièrement à Casablanca pour des visites chez le médecin, ça me coûte 100 dirhams chaque jour. J’aimerais bien que les prix redeviennent comme avant, entre 8 et 10 dirhams», souligne-t-il.

Dans le détail, le prix du diesel affiché à Casablanca est de 13,88 dirhams le litre chez Afriquia et 13,99 dirhams chez TotalEnergies. Du côté des stations Shell, le prix est de 14,06 dirhams, tandis que les stations Winxo affichent un prix de vente de 14,40 dirhams le litre.

Le prix de l’essence a atteint, quant à lui, 14,68 dirhams dans les stations Afriquia, 14,87 dirhams chez Shell et TotalEnergies, et 15,09 dirhams du côté de Winxo.

A cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service d'autres villes du Royaume est encore plus élevé. Cette nouvelle baisse annoncée des prix à la pompe fait suite au recul des cours du pétrole sur le marché international depuis quelques semaines. Dimanche 14 août 2022, Le baril de Brent de la mer du Nord s’est échangé à 98,01 dollars, et celui du West Texas Intermediate (WTI) américain à 91,88 dollars.