Kiosque360. Plusieurs réseaux de commercialisation d'appareils électroniques utilisés pour tricher au baccalauréat ont été démantelés. Et la guerre est loin d’être terminée, quelques semaines avant la date des examens. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

C’est devenu un feuilleton qui reprend à chaque fois que les examens du baccalauréat approchent. Les réseaux spécialisés dans la fourniture d’outils et instruments de triche rivalisent d’ingéniosité pour mettre sur le marché ce que recherchent les tricheurs pour frauder aux examens. Sauf qu’il faudra compter, cette année encore, avec une mobilisation sans précédent des services de police pour mettre fin à leurs activités.

Dans son édition du mercredi 8 juin, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que des réseaux spécialisés tentent, depuis quelques semaines, de mettre sur le marché des appareils technologiques importés illégalement depuis l’étranger ou fabriqués localement, afin de fournir aux tricheurs ce qui leur permettrait de décrocher le précieux sésame. Mais c’est sans compter avec la vigilance des services de l’ordre qui, cette année, ont entamé l’opération de lutte contre la triche bien plus tôt que d’habitude. Il y a deux mois déjà, rapporte le journal, pas moins de cinq réseaux spécialisés ont été mis hors d’état de nuire à Rabat, Salé, Oujda et Fès. Et pas plus tard que lundi dernier, un autre, dirigé par un sexagénaire originaire de Ouazzane, est tombé dans les filets de la police.





Concernant cette dernière affaire, Al Ahdath Al Maghribia explique que ce sont les services de la police de Ksar El Kebir, en coordination avec la DGST, qui ont mené l’opération. Trois individus âgés entre 20 et 64 ans ont ainsi été interpellés, dont un officiant en qualité de chauffeur de taxi. Ils sont soupçonnés de détention et de commercialisation d’appareils électroniques ayant pour objectif d’aider à la triche lors des examens du baccalauréat. La même source ajoute qu’une saisie de 26 appareils «Vip Pro», constitués d’oreillettes et d’un système sans fil de réception et de transmission de données, ont été saisis.

Les mis en cause ont bien entendu été placés en détention et une enquête a été ouverte afin de déterminer tous les contours de ce trafic. En attendant, il y a lieu de rappeler que, lors d’une opération semblable menée il y a quelques semaines à Salé, un jeune homme de 20 ans a été arrêté alors qu’il s'apprêtait à noyer les villes de Rabat et de Salé d’appareils identiques. Plus de 96 outils électroniques, 62 oreillettes et 400 puces téléphoniques pouvant être utilisés pour tricher au bac ont été saisis. A Oujda également, des saisies semblables ont été réalisées, ce qui montre à quel point les services de sécurité prennent au sérieux la lutte contre la triche aux examens du baccalauréat.