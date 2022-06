© Copyright : le360

Lundi 20 juin 2022. Début des épreuves du baccalauréat général sur l’ensemble du territoire national. Dans la région de Laâyoune-Sakira El Hamra, quelque 9.649 candidats passent les épreuves de la session normale, qui s’achèvera le mercredi 22 juin. Reportage au lycée Ibn Battouta à Laâyoune.

Les élèves de terminale du lycée Ibn Battouta à Laâyoune ont débuté les épreuves du baccalauréat ce lundi 20 juin 2022, à 8h00. Et cette année, c’est par les sciences physiques que les épreuves du baccalauréat ont débuté.

Le nombre de candidats scolarisés s’est élevé à 5.526 (57,27%), tandis que celui des candidats libres a atteint 4.123, soit 42,73%.

Quelque 5.913 candidats sont inscrits dans le pôle scientifique, technique et professionnel, soit une hausse de 16,27% par rapport à l’an dernier, contre 3.736 dans le pôle littéraire et enseignement originel, pour une augmentation de 3,61% sur un an.

Au total, on remarque une augmentation de 11% du nombre de candidats par rapport à l’année précédente, précise un communiqué de l’académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui ajoute que la gent féminine représente 52% des candidats, soit 5.02.

Il est à noter que la direction provinciale de Laâyoune compte le plus grand nombre de candidats avec un total de 6.404, suivie de celles d’Es-Semara avec 1831, de Boujdour avec 1006, et enfin de Tarfaya avec 408.

Pour assurer le bon déroulement de ces épreuves, l’AREF a aménagé 34 centres pour examens, 5 centres pour correction dans les quatre directions provinciales de l’Education nationale, en plus de la mobilisation de 1.762 cadres pédagogiques et administratifs.

En ce qui concerne les filières littéraires et celles de l’enseignement originel, les épreuves auront lieu les jeudi 23 et vendredi 24 juin.