© Copyright : Ministère de la Santé

En baisse depuis la première semaine de mars 2022, les cas de contamination au Covid-19 augmentent à nouveau. La propagation du virus est désormais passée du niveau «vert faible» au niveau «orange intermédiaire», notamment dans les grandes villes.

La hausse des cas positifs au Covid-19 se confirme au Maroc. Après une période intermédiaire de trois mois depuis la première semaine de mars 2022, caractérisée par une circulation faible à très faible du virus SARS-CoV-2, sa propagation est passée du niveau vert faible au niveau orange intermédiaire, en particulier dans les grandes villes, indique le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, Mouad Merabet, lors d’une rencontre consacrée à la présentation du bilan mensuel de la situation épidémique.

Le taux de positivité a également augmenté, et ce, pour la quatrième semaine consécutive, passant ainsi de 0,6% à 5% la semaine écoulée. Idem pour l'indice de reproduction, qui est désormais de 1,19. Pour ce qui est de l’évolution des cas admis dans les services de réanimation, Dr Merabet note qu’ils n'ont pas connu de hausse significative, le nombre restant faible et ne dépassant pas les 20 nouveaux cas par semaine, soit moins de 1 pour 100.000 personnes.

Dans le détail, 62 patients ont été admis en soins intensifs et en réanimation au cours des quatre dernières semaines, tandis que 47 sont guéris après l'amélioration de leur état de santé. Idem pour le nombre des décès, lequel est toujours stable «à un niveau bas», avec un total de 10 décès enregistrés au cours des quatre dernières semaines.

En ce qui concerne la surveillance génomique du virus, le Dr Merabet a fait savoir que le variant Omicron est toujours dominant avec le BA.2 et le début de propagation du BA.5. Il a également signalé la faible présence d'autres sous-variants. Pour ce qui est de la campagne nationale de vaccination, le taux de couverture de la dose de rappel s’élève désormais à 17,6%, avec un taux de continuité de 27,6%.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Merabet a lancé un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.