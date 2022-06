© Copyright : DR

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a poursuivi jeudi 30 juin 2022, le 2e jour de sa mission sur le drame de Nador, sur place, en se rendant notamment sur les lieux des bousculades qui ont provoqué la mort de 23 migrants subsahariens clandestins, a appris Le360 d'une source autorisée.

La délégation du CNDH s’est rendue près de la clôture, particulièrement au niveau de l’espace des bousculades là où 2.000 migrant subsahariens avaient tenté à plusieurs reprises d’escalader la clôture de cinq mètres séparant les villes de Nador et de Melilia, a indiqué jeudi cette source en précisant que «cette bousculade a été fatale pour les assaillants puisqu'elle a constitué un goulot d’étranglement où les victimes ont été violemment piétinées».

Mercredi, la délégation du CNDH s’est d’abord rendue au chevet des blessés à l’hôpital El Hassani de Nador où elle s’est enquise de l’état de santé des victimes et s'est informée des circonstances de cette tragédie.

Le drame a fait environ 210 blessés, dont 140 parmi les forces de l’ordre. Venus d’Algérie, des centaines de Subsahariens clandestins, selon ces mêmes sources, auraient préparé l’assaut massif et collectif du 24 juin 2022 dans la forêt Gourougou surplombant Nador.

Ils étaient armés de différents gourdins et d’armes blanches ainsi que de boucliers et de casques saisis chez les forces de l’ordre. Il faut signaler que les ambassadeurs africains accrédités à Rabat ont dénoncé ces violences à l’encontre des policiers tout en déplorant le nombre de victimes de part et d’autre. Ils ont également condamné les réseaux de trafics d'être humains.