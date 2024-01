Arrestation d’un ressortissant algérien et de sa maîtresse pour vols à l’intérieur des voitures

Les membres de la brigade de police judiciaire d’Anfa à Casablanca ont arrêté, le week-end dernier, un individu de nationalité algérienne, en séjour irrégulier au Maroc, et sa maîtresse marocaine, soupçonnés d’être impliqués dans de multiples vols à l’intérieur des voitures. Le suspect a été arrêté le 27 janvier à bord d’une voiture de location, en possession d’un dispositif électromagnétique avancé qui empêche le conducteur de verrouiller sa voiture après son départ, en plus des clés de voitures, de motos et des téléphones portables. Sa maîtresse marocaine a été, quant à elle, arrêtée la veille en train de commettre un vol à l’intérieur d’une voiture dans le quartier d’Anfa à Casablanca, en utilisant le même appareil électronique.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, les deux suspects appartiennent à une bande criminelle dirigée par le citoyen algérien arrêté, et composée également d’autres citoyens algériens se trouvant actuellement hors du Maroc. Les membres de ce gang criminel utilisent les clés et les serrures du système de verrouillage centralisé des voitures qui empêchent la fermeture des portes des voitures dans le cadre de leurs activités illégales.

Les perquisitions effectuées au domicile des suspects ont abouti à la saisie de plusieurs appareils utilisés pour commettre ces vols, en plus de la saisie d’un important ensemble d’effets personnels, de bijoux en métal et d’appareils électroniques provenant des produits de cette activité criminelle.

Au terme de la période de garde à vue, à laquelle ont été soumis les deux suspects objet d’une information judiciaire menée sous la supervision du parquet, ils ont été placés à la prison d’Oukacha à Casablanca.