Une vague de chaleur (39 à 49°C) est prévue de vendredi 8 à dimanche 10 juillet 2022 dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé jeudi soir la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, les températures vont osciller entre 46 et 49°C à Taroudant, Tata, Assa-Zag, Smara, Youssoufia, Sidi Bennour et à l’intérieur des provinces de Safi, Essaouira, Agadir-Ida-Outanane, Inezgane-Ait Melloul et Guelmim, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge.

En outre, Ouezzane, Taounate, Moulay Yaacoub, Fès, El Hajeb, Meknès, Sefrou, Sidi Slimane, Khemisset, Sidi Kassem, Béni Mellal, Khénifra, Khouribga, Fquih Ben Saleh, Settat, Kelaâ des Sraghna, Essaouira, Chichaoua, Marrakech, Rhamna, Larache, Berrechid, Benslimane, Errachidia, Zagora, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Tan Tan, Sidi Ifni et l’intérieur des provinces de Salé, Skhirat-Témara, Nouasseur, Mediouna, El Jadida, Boujdour, Ousserd et Oued Eddahab connaîtront des températures qui vont varier de 39 à 45°C, a fait savoir la DGM dans un autre bulletin de vigilance orange.