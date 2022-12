© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Des pluies localement fortes et parfois orageuses (20 à 110 mm) sont prévues du jeudi 8 au samedi 10 décembre dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, les provinces de Chefchaouen et les reliefs relevant des provinces de Larache, Tétouan, Al Hoceïma et de Ouezzane connaîtront, du vendredi à 9h au samedi à 10h, des pluies oscillant entre 80 et 110 mm, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance rouge.

Le jeudi de 15h40 à 18h00, des précipitations, cette fois de niveau de vigilance orange, variant entre 20 et 30 mm, intéresseront Essaouira, Safi et Chichaoua, a ajouté la même source.

Des précipitations de 40 à 80 mm s'abattront sur la province de Taroudant du jeudi à 15h40 au vendredi à 5h00. Durant cette même période, les provinces de Inezgane-Ait Melloul, Al Haouz, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Outanane, Sidi Ifni, Guelmim et Tan Tan, connaîtront des pluies de 30 à 50 mm.

Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes (50 à 70 km/h) sont attendues durant cette même période sur les côtes atlantiques au nord d’Essaouira et le Rif occidental, selon le bulletin.

Des pluies oscillant entre 40 et 80 mm concerneront également les provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, Kénitra, Sidi Kacem et Taounate, durant la période allant du vendredi à 01h00 au samedi à 10h00, conclut le bulletin.