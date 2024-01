Aide sociale directe: à Jerada, forte affluence dans les bureaux administratifs pour s’inscrire au programme

Une opération d'inscription au Registre national de la population et au Registre social unifié pour bénéficier de l'aide sociale directe à Jerada.

Depuis le 28 décembre dernier, le gouvernement a commencé à verser la première tranche du dispositif de l’aide sociale directe. Cette annonce a été accueillie avec une grande joie et un grand soulagement par les habitants de Jerada qui continuent d’affluer vers les bureaux administratifs de la ville, pour s’inscrire au programme.

Selon les témoignages recueillis par Le360, les habitants de Jerada sont particulièrement satisfaits de l’accueil au niveau des services administratifs de la ville. Ces derniers sont pris d’assaut par de nombreux citoyens pour qui ces aides sont un moyen de soulager leurs difficultés et améliorer leurs conditions de vie.

Pour rappel, environ un million de familles, soit l’équivalent de 3,5 millions de Marocains, répondant au seuil d’éligibilité requis du Registre social unifié (RSU) ont bénéficié, à partir du 28 décembre 2023, de la première tranche de l’aide sociale directe.

Les familles bénéficiaires recevront un soutien financier mensuel d’au moins 500 dirhams mais qui varie selon leur composition et la situation de leurs membres.

Ce régime vise à améliorer les conditions de vie des familles ayant des enfants en âge d’être scolarisés ou celles en situation de fragilité et qui ne bénéficient actuellement d’aucune aide familiale. Le but est de leur offrir un filet de protection sociale et soutenir leur pouvoir d’achat.