Dans un communiqué, la Trésorerie générale du Royaume (TGR) indique qu’à l’occasion de l'Aïd al-Adha, les salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales seront débloqués le vendredi 16 juillet.

"A l’occasion de l’avènement de l'Aïd al-Adha, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration annonce que la Trésorerie générale du Royaume procédera, à titre exceptionnel, au règlement des traitements et salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales au titre du mois de juillet 2021, le vendredi 16 juillet 2021", indique un communiqué de la TGR.

Pour rappel, la Caisse marocaine des retraites (CMR), ainsi que CDG Prévoyance, filiale du groupe CDG (Caisse de dépôt et de gestion), ont fait savoir hier, vendredi 9 juillet 2021, qu’elles verseront, à titre exceptionnel, les pensions des retraités des régimes qu’elles gèrent à partir du vendredi 16 juillet 2021.