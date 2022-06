© Copyright : Said Kadry / Le360

En plus de la sécheresse et de l’augmentation du prix du fourrage qui s’en est suivi, la hausse du prix des carburants est venue cette année jouer les trouble-fête. A quelques jours des célébrations de Aïd al-Adha, le marché de Tanger s’enflamme déjà.

Au marché du bétail de Tanger, le prix des ovins et caprins est en hausse. C’est ce que confirment plusieurs éleveurs venus de diverses régions du Maroc pour vendre leur marchandise. «Les moutons venus des plateaux de l’ouest du Maroc font partie des races les plus prisées et les plus chères. D’ailleurs ce mouton sardi est à 9.000 dirhams», lance un des commerçants sur place.

Dans ce souk, spécialement aménagé à l’approche de Aïd al-Adha et ouvert depuis ce mercredi 29 juin 2022, des éleveurs se plaignent de l’augmentation du tarif du transport de marchandises à cause de la hausse du prix des carburants. «Alors que nous avions l’habitude de venir ici jusqu’à Tanger depuis El Jadida à 3.500 dirhams, cette année le déplacement nous a coûté 7.000 dirhams», déclare Mohammed, un des éleveurs rencontrés sur place par Le360.

Plusieurs d'entre eux, venus de Beni Mellal, Azilal, El Jadida, Khénifra et de la banlieue d'Oujda ont en effet révélé que le processus de transport du bétail vers le marché Badriouine, à Tanger, cette année dans des camions et des pick-up, a connu une énorme hausse suite à l’augmentation du prix du diesel.

D’habitude le prix des moutons augmente à cause de la hausse de celui du fourrage, mais cette année, c'est la hausse du prix des carburants qui s’est invitée à la fête et est venue jouer les trublions.